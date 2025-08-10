為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    維持2年條款！ 明年7名新白委名單曝光 陳智菡至少能當1年立委

    民眾黨團主任陳智菡。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨團主任陳智菡。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/10 15:52

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今召開黨代表大會，現任黨主席黃國昌宣布，維持前主席柯文哲為黨內不分區立委訂立「2年條款」，亦即除因前立委吳春城提前請辭而遞補尚未的排名第9名劉書彬外，黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷等7名立委都將在明年1月31日請辭，並由排名第10起備位立委就任。

    民眾黨不分區第10至16名分別為，資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社科院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀、前立委許忠信。就黃國昌所言，若柯在明年前並無表態暫緩2年條款，上述7名立委將遞補。

    不過，由於李貞秀具有中配身分，內政部去年12月以就職議員前未辦理放棄中華民國以外的國籍，解除南投縣前議員史雪燕公職身份，李明年若就任恐需面對「國籍法」問題。此外，李先前因與名嘴黃光芹隔空互罵，被送中評會遭停權3個月，其大砲性格，也讓黨中央相當頭痛。

    值得關注的是，由於排名第17的徐瑞希已退黨、排名第18名的教師楊弘意為男性，因此排名第19的民眾黨團主任陳智菡，因不分區立委的女性保障名額緣故，可望在劉書彬於2027年卸任後，遞補尚未至少擔任1年立委；若李貞秀因國籍問題無法就任，陳智菡則能在明年就任立委。

