中國建壩欲滲透史瓦帝尼 外交部：駐館識破示警、不影響台史邦誼

我非洲友邦史瓦帝尼遭外媒指出加入中國「一帶一路」倡議，與中國貿易、基建往來穩定。圖為外交部長林佳龍4月訪問史瓦帝尼，與史王恩史瓦帝三世（右）共同主持「戰略儲油槽工程啟動儀式」。（資料照，外交部提供）

2025/08/10 16:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕外媒指出我非洲友邦史瓦帝尼，加入中國「一帶一路」倡議，與中國貿易、基建往來穩定，中企甚至取得史瓦帝尼價值約42億台幣的裴克妮大壩（Mpakeni Dam，又譯姆帕凱尼壩）興建合約。對此，外交部表示，中國慣以低價競標等伎倆增強在我國友邦的經濟存在感，主要意圖為破壞台史邦誼，我國駐館已及時識破並向史方示警。

外交部指出，中國慣以參與友邦重大基礎建設標案，並透過低價競標方式得標為伎倆，增強在我友邦之經濟存在感，主要意圖在破壞台史邦誼，但相關企圖均遭我國駐館及時識破並持續向史方示警。

外交部說明，史瓦帝尼未與中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄，而裴克妮大壩是史國向非洲開發銀行（AfDB）申請的融資計畫，該案後由中方以低價得標，為史方基於自身發展需要推動包括水壩在內的基礎建設，並不影響台史間堅實友誼與合作關係。

外交部強調，史瓦帝尼長年是我國在非洲的重要友邦，雙邊邦誼穩固，雙邊合作涵蓋農業、教育、醫療、基礎建設等領域合作並持續深化，我方將繼續支持史國國家建設與民生發展，協助史國榮邦，續深化台史情誼。

