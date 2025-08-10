為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國建壩欲滲透史瓦帝尼 外交部：駐館識破示警、不影響台史邦誼

    我非洲友邦史瓦帝尼遭外媒指出加入中國「一帶一路」倡議，與中國貿易、基建往來穩定。圖為外交部長林佳龍4月訪問史瓦帝尼，與史王恩史瓦帝三世（右）共同主持「戰略儲油槽工程啟動儀式」。（資料照，外交部提供）

    我非洲友邦史瓦帝尼遭外媒指出加入中國「一帶一路」倡議，與中國貿易、基建往來穩定。圖為外交部長林佳龍4月訪問史瓦帝尼，與史王恩史瓦帝三世（右）共同主持「戰略儲油槽工程啟動儀式」。（資料照，外交部提供）

    2025/08/10 16:07

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外媒指出我非洲友邦史瓦帝尼，加入中國「一帶一路」倡議，與中國貿易、基建往來穩定，中企甚至取得史瓦帝尼價值約42億台幣的裴克妮大壩（Mpakeni Dam，又譯姆帕凱尼壩）興建合約。對此，外交部表示，中國慣以低價競標等伎倆增強在我國友邦的經濟存在感，主要意圖為破壞台史邦誼，我國駐館已及時識破並向史方示警。

    外交部指出，中國慣以參與友邦重大基礎建設標案，並透過低價競標方式得標為伎倆，增強在我友邦之經濟存在感，主要意圖在破壞台史邦誼，但相關企圖均遭我國駐館及時識破並持續向史方示警。

    外交部說明，史瓦帝尼未與中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄，而裴克妮大壩是史國向非洲開發銀行（AfDB）申請的融資計畫，該案後由中方以低價得標，為史方基於自身發展需要推動包括水壩在內的基礎建設，並不影響台史間堅實友誼與合作關係。

    外交部強調，史瓦帝尼長年是我國在非洲的重要友邦，雙邊邦誼穩固，雙邊合作涵蓋農業、教育、醫療、基礎建設等領域合作並持續深化，我方將繼續支持史國國家建設與民生發展，協助史國榮邦，續深化台史情誼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播