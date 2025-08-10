為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    江啟臣選台中市長、羅明才接立院副院長？林俊憲：扯太遠

    針對國民黨主席朱立倫喊話由江接棒選台中市長、立委羅明才被點名接任立院副院長，民進黨立委林俊憲（見圖）說，這真的是扯太遠了。（資料照）

    針對國民黨主席朱立倫喊話由江接棒選台中市長、立委羅明才被點名接任立院副院長，民進黨立委林俊憲（見圖）說，這真的是扯太遠了。（資料照）

    2025/08/10 15:41

    〔記者謝君臨／台北報導〕823第二波罷免投票剩下不到2週，國民黨主席朱立倫日前赴台中替黨籍立委江啟臣站台時，喊話2026年由江接棒盧秀燕選台中市長。據傳，國民黨立委羅明才則被點名接任立院副院長。對此，民進黨立委林俊憲說，不論是823罷免投票、明年縣市長選舉，甚至是後續的立委補選，誰當選還不知道，這真的是扯太遠了。

    林俊憲表示，現在就在講未來立委補選，甚至補選以後，會不會牽扯到立院副院長改選，這個可能茶餘飯後聊到沒有話題、硬找一個話題出來講，「其實這個還早啊。」

    林俊憲說，首先，823的罷免還沒有過，也還不到縣市長選舉，誰當選不知道，接下來立委補選誰當選也不知道，就牽扯到後面所謂的「會不會有立院副院長的改選，這個實在是扯太遠了啦！」

    林俊憲指出，現在因為國民黨占有優勢，所以它內部盤算會比較多，黨內也許彼此開始暗中角力互動，但是對民進黨來講，現在比較弱勢，應該要謙卑地努力打贏823，然後面對2026年縣市長選舉，這個才是民進黨優先要做的。

