國民黨不倒台灣不會好！梁文韜引香港經驗談中共如何入侵

2025/08/10 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委游顥的老師、成大政經所教授梁文韜，近日為了罷免自己學生而四處奔走宣講，他在臉書以2015年香港金像獎最佳電影《十年》為例，展示出中國文化是如何入侵香港的。

梁文韜在臉書表示，《十年》由5個導演分別負責5個故事單元，針對2015年起10年後的香港淪陷情況進行預言，而今年恰好就是影片中所提到的2025年。

梁文韜指出，在《十年》裡的故事單元《本地蛋》，內容表面上是圍繞香港養雞業，實際上則是展現香港本土東西被消滅的過程，當中預言2025年在種種地產霸權及政治因素影響下，香港最後的本地活雞農場被迫停業，老闆則帶著技術移民到台灣。

梁文韜表示，《本地蛋》的男主角雜貨店老闆阿森，多年來都是販售賣本地雞蛋，但遇到類似文革紅衞兵的「少年軍」指摘招牌寫著的「本地」是違規，還被拍照回報給長官，這無疑顯示中共已經把黑手伸進民眾的日常生活，而如今中共確實在香港禁用不少政治不正確的用語，例如「中華民國」、「台灣總統」。

梁文韜分析，《本地蛋》裡的「少年軍」活動之一，是偵查市面上的書局有否賣禁書，而目前香港確實有著禁書名單，所有公共及學校圖書館都不得擺出名單上的書籍。

梁文韜說，《本地蛋》男主角阿森的兒子明仔被迫參加「少年軍」，讓阿森深感擔憂，和香港如今鼓勵檢舉違反「國安」一樣，原本親近的家人或朋友都可能被出賣。

梁文韜認為，香港這10年來被中共強勢推動中國化，本土的相當多東西已經消失，讓他不禁質疑在台灣土生土長的游顥「為何非要引中共吞台、消滅這寶島獨有的東西，國民黨幾十年的罪孽還不夠？」

梁文韜說，他與游顥之間曾經亦師亦友，如今則只能勸他早日回頭是岸，梁文韜在文章中同時也高喊「國民黨不倒台灣不會好」，呼籲大家一起來罷免消滅KMT。

