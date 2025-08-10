為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台中太平潑水節打對台？ 藍白市議員選戰提前開打拚場

    民眾黨台中市議員江和樹今天在東平夜市舉辦「太平潑水節」，現場湧入上千民眾戲水，否認是刻意打對台。（記者陳建志攝）

    民眾黨台中市議員江和樹今天在東平夜市舉辦「太平潑水節」，現場湧入上千民眾戲水，否認是刻意打對台。（記者陳建志攝）

    2025/08/10 15:40

    〔記者陳建志／台中報導〕太平潑水節拚場！有意參選明年市議員選舉的國民黨太平中山里長閻泰利，今天封街舉辦「太平潑水節」，吸引上千位民眾到場打水仗；無獨有偶民眾黨台中市議員江和樹，今天也偕同有意參選太平區市議員的許書豪，同樣舉辦「太平潑水節」，現場也湧入上千民眾，外界解讀藍白拚場，閻泰利表示，活動去年12月就決定，「是他們選跟我同一天」；江和樹則否認拚場，強調日期5月就決定，並說明年會禮讓閻泰利先辦。

    國民黨中山里長閻泰利，今天在環太東路封街舉辦太平潑水節，現場有水車灑水，還有戲水池和溜滑梯，並有舞者接力表演，並安排摸彩，送出手機、液晶電視等摸彩品，吸引上千位親子到場戲水同樂，現場熱鬧滾滾。

    相距約2公里的東平夜市，則是民眾黨台中市議員江和樹偕同有意參選太平區市議員的許書豪，同樣舉辦「太平潑水節」，現場設有戲水池、灑水車、溜滑梯，並不定時舉辦摸彩，現場也湧進上千位民眾，因選在同一天辦潑水節，外界解讀是在拚場。

    閻泰利坦承，有意參選明年的太平區市議員，但強調今天已經是第15年舉辦太平潑水節活動，這是行之有年的盛夏消暑活動，日期去年12月就已經決定，所以「不是我要和他們選在同一天」，並說各自辦各自的，不怕拚場。

    江和樹則表示，並非刻意選在同一天拚場，強調日期是5月就決定並租下場地，後來才知道雙方撞期，但因前後假日都有其他活動無法改期，但覺得這樣也很好，讓太平民眾多一個選擇，還說明年會把日期錯開。

    太平中山里長閻泰利今天在環太東路舉動「太平潑水節」，現場湧進上千位民眾。（記者陳建志攝）

    太平中山里長閻泰利今天在環太東路舉動「太平潑水節」，現場湧進上千位民眾。（記者陳建志攝）

    太平中山里長閻泰利今天在環太東路舉動「太平潑水節」，現場湧進上千位民眾開心戲水、打水仗。（記者陳建志攝）

    太平中山里長閻泰利今天在環太東路舉動「太平潑水節」，現場湧進上千位民眾開心戲水、打水仗。（記者陳建志攝）

    民眾黨台中市議員江和樹今天在東平夜市舉辦「太平潑水節」，現場湧入上千民眾戲水，否認是刻意打對台。（記者陳建志攝）

    民眾黨台中市議員江和樹今天在東平夜市舉辦「太平潑水節」，現場湧入上千民眾戲水,否認是刻意打對台。（記者陳建志攝）

