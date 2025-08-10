為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍白質疑政府隱藏疊加關稅 吳思瑤：政院4月已清楚說明

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/08/10 14:56

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對美國實施對等關稅，國民黨立委許宇甄、民眾黨立委黃國昌等人抨擊行政團隊從頭到尾都沒告知關稅疊加，形同把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，早在行政院4月4日記者會就清楚說明，「美國算法是最惠國稅率（MFN）加上對等關稅稅率」，除歐盟外各國皆是如此。

    許宇甄今表示，經濟部釋出的報告未說明台灣的20%關稅還需疊加基礎關稅，形同把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏。黃國昌也抨擊行政團隊從頭到尾都沒告知關稅疊加。許、黃皆要求總統賴清德向民眾公開關稅談判全貌與未來應對方案。

    對此，吳思瑤強調，早在行政院4月4日記者會，就清楚說明「美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率」。意即「MFN+對等關稅」，除歐盟例外，對各國皆如此、一直以來都是如此。不論是一開始的32%、延期期間的10%，或是現在的暫時性20%，皆是MFN+對等關稅，請看清楚行政院歷次的說明。

    「把自己不懂的事，都抹成黑箱！」吳思瑤指出，內閣4月說明就已揭櫫，在野黨卻炒作是政府隱匿、黑箱，完全與事實不符。而現在最重要的，行政院仍持續與美磋商，將20%關稅再往下降，期望能成功爭取。

    吳思瑤說，關稅談判還在進行，支持政府爭取到更好關稅，減緩產業衝擊，唯有談判得好，即便是疊加也能爭取更好條件，也才是政府首要之務，希望在野黨共同支持。她也說，關稅非常複雜、專業，政府對外說明要讓社會能夠正確解讀，而立委也要基於事實做合理批評，不能悖於事實。

