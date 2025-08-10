「僅柯能決定是否暫緩2年條款」黃國昌：我明年1/31離開立院

民眾黨主席黃國昌今天出席民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會，會後受訪說明2年條款事宜。（記者陳逸寬攝）

2025/08/10 14:55

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日召開黨代表大會，針對民眾黨前主席柯文哲所設「兩年條款」，有多位黨代表提案暫緩實施、廢除及落實等5案，但會後合併為1案討論。民眾黨主席黃國昌也在會中宣告，只有柯文哲能決定是否暫緩，他會做到明年1月31日就離開立法院。

民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會稍早落幕，會中就黨代表所提13案以閉門會議的形式舉行，針對有關落實、暫緩及廢止兩年條款的5項黨代表提案，最終合併為1案處理，黃國昌在會中宣告，只有柯主席能決定是否暫緩兩年條款，自己會做到明年1月31日離開立法院，最終會中並未表決提案內容，並以鼓掌認同黃所言。

會後，黃國昌受訪時說明，黨代表大會針對這個議題的討論反映出，民眾黨是成熟有制度的政黨，所有的黨代表都非常有智慧，兩邊不同的看法，都是為了這個黨好，更是希望黨在2026年地方選舉有好的表現，同時也持續發揮國會戰力，感謝所有黨代表的共同支持，最後合併成一個案子進行討論。

黃國昌強調，2024年在柯文哲主席的帶領下民眾黨拿到了302萬政黨票的支持，此刻最重要的事情，就是持續成長茁壯，讓更多人才進入民眾黨，將這些戰將送到地方服務選民，最關鍵的是早日把柯文哲從看守所救出來。

黃國昌強調，民眾黨未來所有的運作，都會按照柯文哲當初的規劃持續進行，如果有任何變動的必要，也應該由柯文哲來決定，「我們就按照既有的軌道，持續在我們的工作崗位上把工作做好。」

