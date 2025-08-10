為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「僅柯能決定是否暫緩2年條款」黃國昌：我明年1/31離開立院

    民眾黨主席黃國昌今天出席民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會，會後受訪說明2年條款事宜。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨主席黃國昌今天出席民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會，會後受訪說明2年條款事宜。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/10 14:55

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日召開黨代表大會，針對民眾黨前主席柯文哲所設「兩年條款」，有多位黨代表提案暫緩實施、廢除及落實等5案，但會後合併為1案討論。民眾黨主席黃國昌也在會中宣告，只有柯文哲能決定是否暫緩，他會做到明年1月31日就離開立法院。

    民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會稍早落幕，會中就黨代表所提13案以閉門會議的形式舉行，針對有關落實、暫緩及廢止兩年條款的5項黨代表提案，最終合併為1案處理，黃國昌在會中宣告，只有柯主席能決定是否暫緩兩年條款，自己會做到明年1月31日離開立法院，最終會中並未表決提案內容，並以鼓掌認同黃所言。

    會後，黃國昌受訪時說明，黨代表大會針對這個議題的討論反映出，民眾黨是成熟有制度的政黨，所有的黨代表都非常有智慧，兩邊不同的看法，都是為了這個黨好，更是希望黨在2026年地方選舉有好的表現，同時也持續發揮國會戰力，感謝所有黨代表的共同支持，最後合併成一個案子進行討論。

    黃國昌強調，2024年在柯文哲主席的帶領下民眾黨拿到了302萬政黨票的支持，此刻最重要的事情，就是持續成長茁壯，讓更多人才進入民眾黨，將這些戰將送到地方服務選民，最關鍵的是早日把柯文哲從看守所救出來。

    黃國昌強調，民眾黨未來所有的運作，都會按照柯文哲當初的規劃持續進行，如果有任何變動的必要，也應該由柯文哲來決定，「我們就按照既有的軌道，持續在我們的工作崗位上把工作做好。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播