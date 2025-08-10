關稅疊加 游淑慧：民進黨政府早知道還無作為罪加一等

台北市議員游淑慧。（資料照）

2025/08/10 14:56

〔記者董冠怡／台北報導〕關稅採疊加方式爭議延燒，台北市議員游淑慧質疑，日本赴美抗議、爭取和協商，最後成功爭取到無疊加關稅，「日本不吞，台灣呢？」質疑民進黨政府「早知道還無作為，就真的罪加一等」，讓黑箱與無能的可怕結果，全民埋單。

游淑慧表示，先是日本驚爆15%是「15%+N」疊加關稅，而後行政院經貿辦才「坦承」台灣是「20%+N」，還說除了歐盟以外，各國都是對等關稅+N，但卻馬上被打臉，美國大逆轉認錯，日本沒有疊加關稅，就是15%，台日關稅差距瞬間從5%變成「5+N%」，越差越遠。由此可知，民進黨政府談判的無能和黑箱有多可怕。

游淑慧指出，民進黨府院黨如今還敢大聲說「台灣政府早知是疊加稅率，都有跟產業界說明」，不知者無罪，頂多說被美國總統川普耍了，但早知還無作為，罪加一等。

看看日本，一發現不對勁，先後赴美抗議、會談，最後得到美國承認出錯的結果。她提到，面對美國能凹就凹的經貿手段，日本政府選擇不吞，赴美抗議、爭取和協商，民進黨政府只會默不吭聲，要產業界硬吞，然後說早就有跟產業界說明，「早知還不早抗議、爭取，除了大罷免還幹了些什麼？日本成功爭取到無疊加關稅，台灣還要吞嗎？

