為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    關稅疊加 游淑慧：民進黨政府早知道還無作為罪加一等

    台北市議員游淑慧。（資料照）

    台北市議員游淑慧。（資料照）

    2025/08/10 14:56

    〔記者董冠怡／台北報導〕關稅採疊加方式爭議延燒，台北市議員游淑慧質疑，日本赴美抗議、爭取和協商，最後成功爭取到無疊加關稅，「日本不吞，台灣呢？」質疑民進黨政府「早知道還無作為，就真的罪加一等」，讓黑箱與無能的可怕結果，全民埋單。

    游淑慧表示，先是日本驚爆15%是「15%+N」疊加關稅，而後行政院經貿辦才「坦承」台灣是「20%+N」，還說除了歐盟以外，各國都是對等關稅+N，但卻馬上被打臉，美國大逆轉認錯，日本沒有疊加關稅，就是15%，台日關稅差距瞬間從5%變成「5+N%」，越差越遠。由此可知，民進黨政府談判的無能和黑箱有多可怕。

    游淑慧指出，民進黨府院黨如今還敢大聲說「台灣政府早知是疊加稅率，都有跟產業界說明」，不知者無罪，頂多說被美國總統川普耍了，但早知還無作為，罪加一等。

    看看日本，一發現不對勁，先後赴美抗議、會談，最後得到美國承認出錯的結果。她提到，面對美國能凹就凹的經貿手段，日本政府選擇不吞，赴美抗議、爭取和協商，民進黨政府只會默不吭聲，要產業界硬吞，然後說早就有跟產業界說明，「早知還不早抗議、爭取，除了大罷免還幹了些什麼？日本成功爭取到無疊加關稅，台灣還要吞嗎？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播