罷團爆反罷造勢「走路工」疑雲 楊瓊瓔：造謠一張嘴

line招募人力資訊，內容有潭水亭、造勢及時薪190等字樣。（罷團提供）

2025/08/10 15:21

〔記者歐素美／台中報導〕立委楊瓊瓔昨在潭子區潭水亭舉辦反罷免造勢大會，罷團「中三拒瓔」今天表示，根據民眾提供的訊息，造勢現場疑似出現動員「走路工」的現象。有民眾提供截圖表示，在造勢前幾日，某人力仲介公司出現招募活動人員的訊息，質疑其造勢活動的「民意」基礎。

楊瓊瓔則回應指出，造謠一張嘴、闢謠跑斷腿！為什麼民眾這麼踴躍支持反罷免的活動，不就是在告訴這些刻意挑起對立，打著民主反民主的罷團和民進黨，人民不同意不正義民主，人多爆棚說你走路工，場地戶外和室內都也能捏造各種不同謠言，面對造謠和不實指控，希望到此為止，社會對罷免的惡質行為都會變成不同意罷免的選票反撲的，因為大家的眼睛是雪亮的，政治不能跳脫既有道德底線，726證明過一次，823同樣會再次證明。

「中三拒瓔」表示，根據民眾提供資訊，某人力開發公司在line傳訊息，徵求9日晚上「造勢活動」參加人員，並有「晚上6點到8點」，「（工作內容）坐著／協助造勢」，「時薪／190」等訊息，疑似主辦單位擔心人數不足而特別找人。

「中三拒瓔」指出，楊瓊瓔在造勢中強調自己是「11萬票選出來的立委」，並稱罷免團體是「選輸起呸面」（台語，意指輸了不服氣、翻臉不認帳）。但罷團發起罷免的初衷，是希望國會能回歸專業，由真正關心民瘼、專注立法的立委服務選民。

「中三拒瓔」強調，罷免團體的核心訴求一直很明確：我們需要的是一位專業、稱職的立法委員，而非欠缺專業，跟藍白一同毀憲亂政、濫刪預算的親中政治人物代表。一個需要靠花錢找「走路工」來壯大聲勢的立委，如何能代表真正的民意？呼籲所有中三選區的選民，看清真相，共同響應罷免行動，讓國會回歸專業，選出真正為人民發聲的立法委員。

罷團提供的line招募人力資訊。（罷團提供）

