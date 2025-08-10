我國產業團再訪史瓦帝尼 開拓雙邊經貿新契機

我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇（前右四）陪同產業團晉見史王恩史瓦帝三世並合影。（外交部提供）

2025/08/10 14:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣與非洲友邦史瓦帝尼建交57年，外交部長林佳龍今年4月下旬以總統特使身分率團訪問後，隨團我國產業界人士表達投資史國的高度興趣，史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）也對我國企業赴史投資的高度期待。外交部迅速在3個月內協助有意投資史國的我國企業界人士籌組跨領域產業團於7月27日至8月2日再訪史國，以進一步瞭解投資環境及機會，開拓台史雙邊經貿新契機，也為未來更多具體合作奠定穩固基礎。

外交部說明，產業團成員涵蓋生技農業、醫藥、綠能光電及基礎建設等多元領域，訪史期間與除拜會史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）、商工暨貿易部長庫馬羅 （Manqoba Khumalo），參訪王家科技園區（RSTP）、台商工廠，以及參加投資座談會外，史王也與戴羅素等內閣首長特別接見及晚宴訪團，且全程透過網路直播，充分展現史王及史國各界對我國產業團的重視及我國廠商赴史投資的期待。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，史瓦帝尼主流媒體對本次訪問行程及成果均有大篇幅報導，肯定我國企業的專業實力與合作誠意，本次產業團再赴史瓦帝尼考察，不僅延續林佳龍4月訪史的成果，同時開拓台史雙邊經貿新契機，也為未來更多具體合作奠定穩固基礎。

外交部表示，台史建交57年以來，兩國合作關係緊密，外交部將續以「總合外交」政策理念積極推動「榮邦計畫」，與史國齊力深化在各領域合作，增進兩國情誼及人民福祉，共同促進經濟永續發展及穩定繁榮。

