民進黨大新竹黨公職聯手助竹2罷團拚「陸戰」

民進黨新竹市議員劉康彥（前右）幫忙竹2罷團志工們發宣傳扇子。（竹2罷團提供）

2025/08/10 13:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕爭取823大罷免在新竹縣大成功，民進黨新竹縣、市的黨公職人員多人，今天早上合體在竹北市天后宮旁的竹北市場掃街拜票，協助竹2、桃3罷團拚「陸戰」，呼籲鄉親8月23日站出來行使自己的公民權，用選票表達同意罷免國民黨的竹2林思銘，不同意重啟核三，讓新竹光明。

民進黨新竹縣議員歐陽霆、新竹市議員劉康彥，今天攜手同黨竹北市民代表邵啟月、范格菱、曾玉菱，聯手竹2「撕除惡銘」、桃3「中壢．破蛋除魯」2個罷團志工們宣傳造勢。

歐陽霆說，剩下倒數2週，身為民進黨的公職人員，絕對會與公民站在第一線一起打拼，哪怕這條路再怎麼辛苦，一定會一起全力奮戰到最後一刻。

劉康彥說，國民黨跟台灣民眾黨在國會聯手通過許多違憲、有爭議的法案，林思銘身為國民黨立法院黨團幹部，自始至終完全聽命傅崐萁，他就是造成不正常國會的始作俑者之一，呼籲在外地工作求學的新竹縣年輕選民，823返鄉投票。

邵啟月說，距離投票日越來越近，為了能爭取更多認同，她和其他人會持續全力以赴。

范格菱說，他們用理性溝通與民眾互動，確實獲得不少鄉親認同和支持。她呼籲鄉親多多了解這次大罷免的訴求，好好思考我們需要怎樣的未來。

曾玉菱則說，面對國民黨以大量物資舉辦說明會，民進黨將以陪伴的真實作為，跟公民團體並肩作戰到最後一刻。

為了823大罷免在新竹縣也能大成功，民進黨新竹縣市的黨公職人員今天早上合體在竹北市場加強宣傳。（竹2罷團提供）

民進黨新竹縣議員歐陽霆今天早上也在竹北市場幫忙宣傳和分送扇子，讓更多人知道罷團的訴求。（竹2罷團提供）

民進黨新竹縣竹北市代范格菱（左起往右）、邵啟月、新竹市議員劉康彥、新竹縣議員歐陽霆等今天早上一起在竹北市場掃街拜票，替大罷免大成功衝刺。（竹2罷團提供）

