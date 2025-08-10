為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共對台資訊戰再進化！抖音號「反串」台派引戰、醜化賴清德

    抖音平台出現多個「反串」帳號，其中「sb.taiwan 寶島日記TEAM TAIWAN」偽裝成台派，並附上總統府信箱連結，不斷傳播「似是而非」假訊息短片，聲稱美國開始舔台，將賴清德總統髮型改成金正恩。（圖取自抖音）

    抖音平台出現多個「反串」帳號，其中「sb.taiwan 寶島日記TEAM TAIWAN」偽裝成台派，並附上總統府信箱連結，不斷傳播「似是而非」假訊息短片，聲稱美國開始舔台，將賴清德總統髮型改成金正恩。（圖取自抖音）

    2025/08/10 13:24

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台資訊戰手法推陳出新，據透露，抖音平台出現多個「反串」帳號，其中「sb.taiwan 寶島日記TEAM TAIWAN」偽裝成台派，並附上總統府信箱連結，不斷傳播「似是而非」假訊息短片，聲稱美國開始舔台，將賴清德總統髮型改成金正恩。

    國安局報告先前顯示，中共運用AI工具輔助爭訊生成及傳散，已越趨頻密，今年前3個月蒐獲爭訊已有51萬多則、異常帳號3600多組，多數為中共網軍。

    據了解，中共持續對台展開資訊戰，近期在抖音、臉書等平台，常有醜化賴清德總統影片瘋傳，其中一支賴清德無視南部災情的跳舞影片，故意挪用2023年7月出席「信賴台灣姐妹會」活動的舊畫面，以中國口音的旁白，配上南部風災時事造謠總統還在跳舞慶祝。

    此外，「sb.taiwan 寶島日記TEAM TAIWAN」抖音號偽裝成台派粉專，發布數十支短影音爭議訊息，部分用詞、文字出現簡體字，聲稱台灣士兵渴望能像烏克蘭士兵一樣為國家榮光戰鬥，描述稱「賴總統，台灣準備好了」。

    該粉專也製作影片支持「823罷免」及搭配賴清德照片，文案描述同意罷免，讓共產黨台灣分黨「KMT」停止亂台，讓腐敗蛀蟲消失在台灣，把這些亂台精神中國人也趕回中國去。甚至聲稱美國開始舔台，美國川普總統辦公室掛上賴清德總統照片，卻將賴的髮型改成金正恩。

    熟稔中共統戰的官員今日受訪表示，中共對台資訊戰的樣態確實有「反串」的現象，現在手法是讓你難以識別，比較難揭露或反駁，這種迂迴和反串宣傳的招式，民眾在接收時很難識別真假。

    官員指出，除不實資訊要澄清外，對於反串資訊也要即時澄清，先前就有不明人士造謠政府把中國人趕出去或註銷某人台灣身分，雖然立場看似自己人，但描述內容都不是事實，引用法律條文也錯誤。

    他分析，這是在網路空間製造網民的激情，裂解台灣社會、朝野政黨的信任，大多是在破壞台灣民眾對政府的支持。有些人較挺台灣的，知道不是事實後，情緒可能會降下來，久了會覺得政府無作為，這種手法是非常陰毒，利用語境和立場一致來進行分化。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播