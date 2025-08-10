823罷免投票倒數 吳思瑤：不論輸贏都要展現公民意志

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕距離823第二波罷免投票剩下不到二週時間，立法院民進黨團「51戰隊」積極協助各罷區之活動。民進黨團幹事長吳思瑤表示，自己連續二週都前往國民黨立委羅明才選區，協助「拔羅波」行動，感受到基層的反應還滿熱的，並沒有因為726的挫敗而冷卻，心理調適也更穩健，無論結果如何，就是彰顯公民的意志。

吳思瑤指出，剩下最後的倒數時間，民進黨團能夠做的，就是依據黨中央現在各個罷區都有一個統合調派的窗口，所以在立院公務之餘，大家都積極安排時間下去。自己連續兩個週末前往羅明才選區，覺得基層的反應還蠻熱的，並沒有因為726挫敗而冷卻，熱度都還在，地方罷團的鬥志也很高，持續依照這樣的節奏。

吳思瑤也坦言，可能和726比較不一樣的，是大家在預期的心態上就比較會清楚知道，這本來就是很艱困的一戰，「在心理的調適上，我覺得大家都更穩健，就是無論結果如何，就是彰顯公民的意志。」這個部分大家在心理調適和準備工作上，都取得妥適的平衡，而黨團就是積極協助。

至於今天前往南投縣第二選區與罷團「去游除垢」合體的民進黨團書記長陳培瑜則表示，「51戰隊」與公民站在一起，為了台灣民主共同努力，同時也要請國民黨立委游顥回答和同黨立委傅崐萁、王鴻薇一樣的問題：「游顥多次前往中國，到底見了誰？說了什麼？簽了什麼？應該清楚交代。」

來自南投的民進黨立委羅美玲說，身為新住民，她對游顥及國民黨所提出的「中配六改四」法案深感憂心，認為此舉有刻意分化新住民之嫌。她強調，新住民政策應進行全盤檢視與整體規劃，而非採取分化手段。民進黨將持續給予公民團體最大的支持，攜手推動更完善的新住民政策。

