吳志揚挺楊瓊瓔「民進黨很會騙」 許淑華籲823反罷打臉賴清德

南投縣長許淑華呼籲大家823出來投不同意罷免票，打臉賴清德。（記者歐素美攝）

2025/08/10 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔今天在后里舉辦「顧好立委楊瓊瓔，反惡罷后里再贏一次」後援會成立大會，國民黨籍縣市長、立委、市議員及民眾黨台中市主委陳清龍皆來站台，前桃園縣長吳志揚說，民進黨實在有夠會騙，美國對台關稅20%，搞半天是疊加，連他這個就讀哈佛的都被騙；南投縣長許淑華則呼籲大家823用不同意罷免票及公投票，表達對於賴清德及能源政策的不滿，打臉賴清德。

立法院副院長江啟臣說，現在應該是經濟部長來向大家報告關稅如何？一萬元何時發放？但是政府卻沒這麼做，反而提案大罷免，被罷免的立委要花時間教大家如何投反對罷免的票，全世界的民主，有人這樣嗎？這真的是笑話。強調選多的贏選少的輸，要大家823出來投票，讓民進黨再輸一次。

請繼續往下閱讀...

吳志揚說，美國對台關稅20%是疊加，民進黨實在有夠會騙，連他就讀哈佛的都被騙，批評民進黨惡罷亂搞，823這張票就是要告訴執政黨不要亂搞，還說他的愛人在這裡，台下一片驚呼聲，他笑說「就是蕯克斯風」。

前台中縣長廖了以說，大罷免沒有理由，楊瓊瓔羅廷瑋有做什麼壞事？執政黨就是要一黨獨大，這是台灣的大事，823不是楊瓊瓔或江啟臣等一個人的事情，823這一票非常重要，拜託大家不要輕忽。

許淑華表示，美國對台關稅20%疊加上去，立法院要求民進黨報告，卻沒有辦法報告，都在搞大罷免，是無能的政府，賴清德上任一年多到底為台灣做了什麼事情？唯一一件就是大罷免大失敗，這就是大家對賴清德上任一年多來的印象，呼籲大家823用不同意罷免票及公投票，表達對於賴清德及能源政策的不滿，打臉賴清德。

立委廖瑋翔說，這次823真的很危險，因為726雖然我們贏了，要政府拼經濟顧民生，但賴清德說黨公職要全力支持823罷免，因大家都說823罷免不會過，當我們鬆懈就是敵人的勝利，加上823有公投，2張選票容易搞混，呼籲大家公投要投同意，罷免要投不同意，用選票告訴賴清德這是最嚴厲的不信任票，守護台灣及台灣的民主。

立委吳宗憲說，罷免是要罷免不好的人，這場罷免沒有任何意義及道理，726已打臉一次，結果政府不管823再來一次，「這個政府已經瘋了」，我們要再教他一次，要告訴政府能源政策錯了，用選票再打臉他一次。

立委吳宗憲（左二）也要求大家823出來投不同意免票，打臉賴清德。（記者歐素美攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法