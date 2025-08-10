為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    美對等關稅疊加 藍：經濟部報告「選擇性失明」

    國民黨立委許宇甄。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

    2025/08/10 12:47

    〔記者林欣漢／台北報導〕美國對等關稅疊加引發關注，經濟部表示，4月已請律師說明，出口、報關業者均清楚關稅算法。對此，國民黨組發會主委、立委許宇甄表示，經濟部8月釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，在最關鍵處「選擇性失明」，未說明台灣的20％關稅還需要疊加基礎關稅，卻直接以15％對20％作表面比較，把兩種完全不同的計算方式硬湊在同一份報告裡混淆視聽。

    對於關稅疊加一事，行政院經貿談判辦公室8日指出，行政院4月4日召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會時，經貿辦的說明簡報中，即已清楚說明依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。政府部會後續對外說明時，亦有明確提供此資訊。

    許宇甄則強調，民進黨昔日高喊對外談判要「公開透明」，如今卻連真相都要遮遮掩掩；面對外界質疑，甚至將之視為政治攻擊。賴政府面對關稅衝擊不僅漏洞百出、反應遲緩，更顯示出嚴重缺乏擔當，暴露領導核心出了問題。總統賴清德應立即親自出面承擔責任，別再拿保密協定當擋箭牌，應向國人公開關稅談判全貌與未來應對方案。若能力不足，就應放下身段，讓朝野、產業與全民共同出力，才是負責任的國家領導人。

    許宇甄指出，經濟部8月釋出的「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，以20％對等關稅進行衝擊評估，卻未將基礎關稅疊加部分納入，形同把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏。以2024年產值估算，扣件1540億元、工具機995億元、水五金566億元、手工具830億元、汽車零組件2946億元、塑膠製品3991億元、模具575億元、紡織3431億元，整體衝擊幅度3％至10％，影響高達3萬家廠商。這還是在「低估」未疊加的情況下的數字，若加上疊加關稅與匯率升值，損失恐怕會倍增。

    許宇甄進一步表示，近期台幣對美元升值幅度已高於日韓，對出口企業而言，這意味著本就不多的價格優勢被快速吞蝕。再加上比日韓高5％的對等關稅、基礎關稅，以及全球需求疲軟，台灣企業幾乎是被捆上鎖鏈推入暴風雨中的大海，四面八方都是殺傷力十足的貿易衝擊波。這種局面，在國際貿易戰中堪稱是多重殺傷力，其他國家都在拚命加固船體，而賴政府卻在甲板上悠閒喝茶，假裝風平浪靜。

    經濟部8日發布新聞指出，為因應美國對等關稅衝擊，經濟部提出的出口供應鏈支持方案自即日起開放申請，包括加碼外銷貸款優惠保證60億元、加碼中小企業貸款50億元及研發轉型補助250億元，以支持低碳化、智慧化與技術升級；同時加碼100億元補助企業拓展海外市場。

