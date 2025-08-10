楊瓊瓔反罷免大會 痛批執政黨對美關稅談判失能又失職

立委楊瓊瓔在反罷免會場，向在場支持者深深一鞠躬。（記者歐素美攝）

2025/08/10 12:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔今天在后里舉辦「顧好立委楊瓊瓔，反惡罷后里再贏一次」後援會成立大會，立委謝龍介等站台，痛批執政黨是「賊仔政府」，要求823用不同意罷免票及公投同意票打臉賴清德；楊瓊瓔則說，美國對台關稅，政府談判「黑箱作業」、「失能又失職」、「欺負百姓」，要求大家823站出來投不同意票，告訴政府「社會不是這樣舞的」。

這場反罷免大會，包括新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、立法院長副院長江啟臣、立委謝龍介、吳宗憲、羅廷瑋、廖偉翔及台中市議員邱愛珊、陳本添，以及民眾黨台中市主委及市議員陳清龍、后里區農會總幹事陳清祺等皆出席站台。許淑華及吳宗憲等皆呼籲民眾823出來投不同意罷免票及公投同意票，打臉賴清德。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔說，執政黨不斷製造仇恨、對立，撕裂國家，我們絕對不能留下給下一代。民主不是這樣玩的。我們希望的是拼經濟、是反惡罷、護民主，讓台灣快快樂樂，后里每一天幸福，這才是台灣主流民意。

楊瓊瓔說，她長期在財政委員會，半年前就告訴政府要好好確保產業及農業，美國關稅全世界都中槍，在野黨要求政府儘快編列預算補助產業，但政府第一次提出880億，但光台中市工具機木工機及腳踏車零件等都不夠，許多業者放無薪假，讓她心肝在滴血，政府第二次提出930億，政府說是依據關稅10%來編列，結果最後是20%而且是疊加，談判「失能又失職」，談的關稅稅率高、最慢，黑箱作業。還說是民眾自己看不清楚，「欺負百姓」，致產業不敢租廠房，呼籲用人民最大的力量，823站出來投不同意票，告訴政府「社會不是這樣舞的」。

楊瓊瓔說，有為的政府應好好照顧百姓，藍白合作通過「振興經濟條例」，總統府通過了，到現在還在拖，這是什麼政府？這四年來下政府超收稅金1.87兆，她問要做什麼用，政府都說要還債，結果只還了1200億，要求比照新加坡、韓國、美國等普發現金一萬元。

立委謝龍介則痛批執政黨是「賊仔政府」，美國對新加坡關稅10%，新加坡覺得很危險，台灣20%，賴清德說台灣很安全。在野黨提案1700億還稅於民，726投不同意，政府有壓力就會發了，但還是沒有發，執政黨「蠻皮，死鴨硬嘴碑」，拖過823，若被罷免通過就「火燒寮全無望」，呼籲823要讓楊瓊瓔過關，若一萬元沒發，他和楊瓊瓔就負責叫賴清德負責，並全場高喊「罷免不同意，一萬等領錢」、「核能要同意，省錢開冷氣」。

立委楊瓊瓔等高喊823不同意罷免。（記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔指政府對美關稅談判失能又失職，黑箱作業。（記者歐素美攝）

立委謝龍介以買梨子一斤20元起為比喻，痛批政府對美關稅談判不透明，宛如「賊阿政府」。（記者歐素美攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法