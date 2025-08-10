為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台美關稅協議交付公民複決？ 吳思瑤：言之過早

    無黨籍立委高金素梅表示，她將提案要求台美關稅協議內容交付公民複決，對此，立院民進黨團幹事長吳思瑤今指出，談判還在進行中，此時談公民複決言之過早。（資料照）

    無黨籍立委高金素梅表示，她將提案要求台美關稅協議內容交付公民複決，對此，立院民進黨團幹事長吳思瑤今指出，談判還在進行中，此時談公民複決言之過早。（資料照）

    2025/08/10 12:16

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對台美關稅後續談判結果，無黨籍立委高金素梅今表示，台美協議內容不僅須經立法院通過，她還將提案要求交付公民複決，讓人民決定關稅條件是否生效。對此，立院民進黨團幹事長吳思瑤回覆，談判還在進行中，期待有更好的正向結果，後續國會都可以進行充分的審查和監督，此時談公民複決言之過早。

    美國宣布對台灣的對等關稅暫定稅率20%、在7日起生效，行政院日前表示，世界各國與美國談判都遵循國際談判慣例，簽署保密協議，未來台美談妥協議內容後，將依法送國會審議。高金素梅則認為應將協議內容交付公民複決。

    吳思瑤表示，關稅談判還在進行，期待爭取更好的正向結果，也希望朝野都站在這個目標。而在簽署協議後，依條約締結的相關法規就是要送國會審查，立院就可以進行充分的實質審查和監督，過去規則都是這樣。目前還是給予談判團隊最大的支持，希望能夠爭取到一個相對好的正向結果，也盼國會可以共同支持。

    對於是否進行公民複決，吳思瑤認為，這比較是採取一個質疑、否決談判結果的態度，甚至想要推翻協議內容，民進黨團先不預設立場，也先不預測談判結果，就是正向支持行政部門談判團隊正向的爭取，也希望透過這些努力的過程，獲得一個相對好的結果，後續國會可以進行實質審查，也希望國會支持。

    吳思瑤指出，所以是否要透過公民複決採取一個推翻的角度，現在來談都言之過早，呼籲在野立委支持，在這個關鍵的時候，希望大家一起支持談判團隊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播