台美關稅協議交付公民複決？ 吳思瑤：言之過早

無黨籍立委高金素梅表示，她將提案要求台美關稅協議內容交付公民複決，對此，立院民進黨團幹事長吳思瑤今指出，談判還在進行中，此時談公民複決言之過早。（資料照）

2025/08/10 12:16

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台美關稅後續談判結果，無黨籍立委高金素梅今表示，台美協議內容不僅須經立法院通過，她還將提案要求交付公民複決，讓人民決定關稅條件是否生效。對此，立院民進黨團幹事長吳思瑤回覆，談判還在進行中，期待有更好的正向結果，後續國會都可以進行充分的審查和監督，此時談公民複決言之過早。

美國宣布對台灣的對等關稅暫定稅率20%、在7日起生效，行政院日前表示，世界各國與美國談判都遵循國際談判慣例，簽署保密協議，未來台美談妥協議內容後，將依法送國會審議。高金素梅則認為應將協議內容交付公民複決。

吳思瑤表示，關稅談判還在進行，期待爭取更好的正向結果，也希望朝野都站在這個目標。而在簽署協議後，依條約締結的相關法規就是要送國會審查，立院就可以進行充分的實質審查和監督，過去規則都是這樣。目前還是給予談判團隊最大的支持，希望能夠爭取到一個相對好的正向結果，也盼國會可以共同支持。

對於是否進行公民複決，吳思瑤認為，這比較是採取一個質疑、否決談判結果的態度，甚至想要推翻協議內容，民進黨團先不預設立場，也先不預測談判結果，就是正向支持行政部門談判團隊正向的爭取，也希望透過這些努力的過程，獲得一個相對好的結果，後續國會可以進行實質審查，也希望國會支持。

吳思瑤指出，所以是否要透過公民複決採取一個推翻的角度，現在來談都言之過早，呼籲在野立委支持，在這個關鍵的時候，希望大家一起支持談判團隊。

