    民進黨6女力集結竹山 力挺823罷游行動

    民進黨立委羅美玲（左2）、陳素月（左3）、陳培瑜（左4）、黃秀芳（左6）、林月琴（左7）與與台北市議員林亮君（左8），10日齊聚南投宣傳罷游。（「去游除垢」罷團提供）

    民進黨立委羅美玲（左2）、陳素月（左3）、陳培瑜（左4）、黃秀芳（左6）、林月琴（左7）與與台北市議員林亮君（左8），10日齊聚南投宣傳罷游。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/08/10 11:58

    〔記者張協昇／南投報導〕823罷免投票進入倒數，民進黨黃秀芳、陳培瑜、陳素月、林月琴與羅美玲5名女立委與台北市議員林亮君，10日齊聚立委游顥竹山大本營召開「女力集結竹山！為民主再努力」記者會，並到竹山市場街掃拜票，黃秀芳等人強調游顥等藍委亂砍亂刪預算，毀憲亂政，讓台灣民主一點一滴被消失當中，呼籲南投鄉親823一定要站出來投下同意罷免票，下架不適任的親中賣台立委。

    黃秀芳指出，藍白立委從去年開始，聯手亂砍亂刪中央政府預算，毀憲亂政行為，讓許多台灣人民相當憂心。尤其游顥去年跟著傅崐萁到中國，台灣民主與主權有可能因為這樣的黑箱、密室交流而被消失。

    陳培瑜也說，游顥該被罷免的一個主要原因，就是去年跟著傅崐萁到中國時見了誰?談了什麼事情?有沒有簽下什麼秘密合約或協定?

    林月琴則表示，財劃法修法時，游顥對南投做了什麼事情，事實上南投地廣人稀，人口老化流失嚴重，以人口等指標來看，新修訂的財劃法未來真的對南投鄉親比較有利嗎? 而游顥當選立委前信誓旦旦說要處理垃圾問題，當選立委後加入環衛委員會不去處理垃圾，卻砍刪青少年健康心理預算，難道游顥不顧下一代了嗎?

    來自馬來西亞的羅美玲指出，游顥等藍委提出中配6改4法案，對所有新住民造成分化作用，難道其他國家的新住民權益就不重要嗎?

    民進黨立委羅美玲等人到竹山市場拜票，宣傳罷游。（「去游除垢」罷團提供）

    民進黨立委羅美玲等人到竹山市場拜票，宣傳罷游。（「去游除垢」罷團提供）

    民進黨立委陳培瑜等人到竹山市場拜票，宣傳罷游，與攤販親切握手。（「去游除垢」罷團提供）

    民進黨立委陳培瑜等人到竹山市場拜票，宣傳罷游，與攤販親切握手。（「去游除垢」罷團提供）

    台北市議員林亮君等人，10日到竹山市場拜票，宣傳罷游。（「去游除垢」罷團提供）

    台北市議員林亮君等人，10日到竹山市場拜票，宣傳罷游。（「去游除垢」罷團提供）

    圖 圖
    圖 圖
