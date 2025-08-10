蔣萬安曾下令索資不合理不能給 簡舒培：王鴻薇真的沒在聽！

圖為台北市長蔣萬安與藍委王鴻薇受訪。（資料照）

2025/08/10 12:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長蔣萬安去年11月曾在市政會議中要求，各首長針對提供給議員的資料要做好把關，若遇「不適合、不合法、不合理」絕對不能給。如今藍委王鴻薇也利用立委職權向政府部門調閱資料，被外界視為「秋後算帳」，北市議員簡舒培質疑：「蔣萬安在說，王鴻薇真的沒在聽！國民黨又雙標，假索資之名行清算威嚇之實。」

簡舒培提到，王鴻薇被爆出針對表態支持罷免的團體、公司甚至個人，向35個部會索資，面對質疑時還聲稱：「如果這些標案理直氣壯，應該自己公開，幹嘛怕被查，只有蟑螂窩才見不得光。」

請繼續往下閱讀...

簡舒培強調：「政府標案其實有公開，這番說法要嘛在騙不懂的人、要嘛王鴻薇連自己搜尋都懶、要嘛就是想藉由索資行為，把這些挺罷免的團體或個人『點名作記號』，警告相關單位『如果敢跟他們合作，我就找你們麻煩』！」簡質疑，為何王鴻薇不去查那些跟藍營友好的媒體到底拿了多少標案，王鴻薇怎麼一點興趣也沒有呢？

簡舒培提到，她去年監督京華城案進度時，向市府索資北院裁准扣押京華城土地的裁定書，但蔣萬安為了討好民眾黨，竟然施壓公務員，甚至在市政會議中要求，各首長針對提供給議員的資料要做好把關，「如果不適合、不合法、不合理，絕不可以給，首長就要say no」。

簡舒培認為，依照蔣萬安的說法王鴻薇這樣針對個案、完全鎖定特定對象、亂槍打鳥的不合理索資，這35個相關部會應該也可以「Say No」。簡舒培質疑：「蔣萬安這麼努力在幫王鴻薇反罷免，王鴻薇躲過罷免危機的第一件事，竟然是打臉蔣萬安？到底是王鴻薇覺得自己大尾了，想更上一層樓，還是要告訴全台灣『國民黨就雙標』！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法