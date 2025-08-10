罷羅廷瑋領銜人、鷹爸收到傳票 罷團批政治追殺：企圖讓公民噤聲

罷羅領銜人「呱呱」（圖左）與鷹爸都收到司法傳票。（記者許國楨攝）

2025/08/10 11:53

〔記者許國楨／台中報導〕第一階段罷免投票之後，台中市第六選區罷免國民黨立委羅廷瑋的「敲羅行動」領銜人與「鷹爸」等志工，近日陸續收到司法傳票，被告罪名是違反《公職人員選舉罷免法》，罷團「敲羅行動」今天痛批，罷免是憲法保障的公民權利，如今卻遭國民黨透過法律手段打壓追殺，形同「政治清算」，呼籲民眾8月23日再次站出來捍衛民主。

對此，羅廷瑋陣營尚無回應，國民黨台中市黨部主委顏文正則說，與黨部無關。

敲羅行動發言人Eva指出，雖然罷免案已告一段落，但志工並未解散，公民監督的力量依然存在，「如果你（指羅廷瑋）做不好，我們還是有權行使監督權」，7月26日國民黨自認大獲全勝，隨即對多個罷團展開追殺清算，目前已知全台至少10位罷團領銜人或志工收到司法傳喚。

罷羅領銜人「呱呱」表示，上週四突然收到台北地檢署傳票，完全不確定事件發生在選前或選後，但幾乎可以肯定這不是單一個案，「這是國民黨針對罷團的政治追殺，透過司法施壓操弄罷免案，目的是讓以後對國民黨有意見的公民不敢再站出來，甚至噤聲，最後就沒有人願意參與公民運動。」

曾多次聲援罷免行動的「鷹爸」徐柏岳則說，上週收到台中市警局第六分局到案說明書時相當訝異，把消息放上社群後，短短8小時內就有3位網友回應說，也收到同樣通知，他擔憂這是藉由司法濫訴製造寒蟬效應、壓制公民發聲集體行動，與反送中時期香港的情況相似。

敲羅行動呼籲，雖然目前面臨司法壓力，但公民力量不會因此消失，仍有許多人堅定站在公民陣線支持民主，呼籲全體公民8月23日踴躍投票，以選票終結政治清算。

敲羅罷團今召開記者會，鷹爸到場聲援。（記者許國楨攝）

