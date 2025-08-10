賴品妤酸「花錢養我」 邱鎮軍：持股可以監督 收錢才會嘴軟

國民黨立委邱鎮軍持有雲豹股票，引發前立委賴品妤諷刺，邱今指出，持股可以監督，收錢才會嘴軟。（翻攝臉書）

2025/08/10 11:44

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委邱鎮軍持有雲豹股票，前立委賴品妤大酸，「藍營總是唬爛並且散佈雲豹養我的說法，所以很顯然邱委員明知故犯也不惜要贊助我！十分溫暖」。對此，邱鎮軍今日表示，賴品妤覺得「溫暖」，那是因為她站得離爐火夠近。持股可以監督，收錢才會嘴軟。

邱鎮軍強調，他會繼續追能源、光電的問題，不要妄想用輿論掩飾錯誤，更別以為抹黑來毀滅人設，就能把光電案場的黑暗變成陽光。

賴品妤的父親賴勁麟是前雲豹能源董事長，邱鎮軍在競選期間，多此對抨擊賴品妤男友曾玟學是「雲豹駙馬」，但近日監察院廉政專刊揭露，邱鎮軍名下有雲豹能源股票，賴品妤表示，「藍營總是唬爛並且散佈雲豹養我的說法，所以很顯然邱委員明知故犯也不惜要贊助我！十分溫暖！所以，我這個碩士學位有幾趴費用可以領取？追星只能核銷門票還是簽售也可以？十月演唱會在即，我十萬火急！」

對此，邱鎮軍今日表示，當初質疑曾玟學是因為他收了雲豹相關企業高層的政治獻金，身為一個要參選立委的人，這種關係到人民權益的部分，難道不該和大眾交代清楚嗎？而且資料來源就是監察院帳冊，隨便翻翻就有。賴品妤要覺得「溫暖」，那是因為她站得離爐火夠近。至於她急著問她留學費、演唱會能不能報帳，補助要怎麼核銷，「我不清楚，應該是問錯人了，何必把自己處在這麼尷尬的位置？」

邱鎮軍說，買股票本質上是公開市場的合法投資，依法申報、盈虧自己扛；除非涉及重大股權、經營職務或特定利益輸送，否則根本不構成利益衝突。世界上沒有任何一個民主國家規定「持股＝喪失監督權」，真正該迴避的，是收取該公司或關聯企業、相關人士的政治獻金、顧問費或其他資助。因為那才會讓人收了錢就嘴軟、不敢監督。

邱鎮軍質疑，光電出了多少亂象，某些人的嘴巴從來沒有張開過，原來利益早就焊死了嘴。如果照這種邏輯，持有股票就不能監督，那股票上千檔，所有民意代表、公務人員只要曾經持有過，就通通不能開口？只要塞你幾張股票，就能永遠堵住你的嘴，這招高得很，最後受益的永遠是那些政治關係雄厚的財團。

