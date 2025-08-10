菲律賓不畏中國施壓重申支持台海和平穩定 我將深化台菲合作

菲律賓外交部8日發布新聞稿指出，小馬可仕近日接受印度媒體專訪時，重申菲國長期以來支持台灣海峽和平穩定的重要立場。（圖擷取自菲律賓外交部Instagram）

2025/08/10 11:33

〔記者黃靖媗／台北報導〕菲律賓總統小馬可仕6日接受媒體專訪重申菲律賓長期支持台海和平穩定後，菲律賓當局8日在巴丹群島省（Batanes）附近海域發現3艘中國海警船，中國也於同日稱已向菲方提出嚴正交涉，但菲律賓外交部昨日仍再次重申小馬可仕立場。對此，我國外交部今表達高度歡迎與肯定，並強調我國將持續深化與菲律賓的實質合作關係。

對於小馬可仕接受印度媒體專訪內容，中國外交部8日上午批評，菲律賓持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係，中方對此堅決反對，中國外交部和中國駐菲律賓使館已就此向菲方提出嚴正交涉；敦促菲方切實恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。

菲律賓外交部同日發布新聞稿指出，小馬可仕近日接受印度媒體專訪時，重申菲國長期以來支持台灣海峽和平穩定的重要立場，並特別關注在台工作與生活的菲律賓公民權益。

外交部指出，這是繼2025年8月6日小馬可仕總統接受專訪後，菲律賓外交部再度主動以公開聲明，明確表達支持台海局勢和平穩定，並強調該議題對菲律賓的重要性，凸顯台海和平穩定為區域國家所共同關切。

外交部對此表示高度歡迎與肯定，並強調我國將持續在「總合外交」策略下，深化與菲律賓的實質合作關係，攜手促進區域和平與繁榮。

