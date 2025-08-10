為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    罷羅廷瑋領銜人與「鷹爸」挨告 國民黨中市主委：跟我們無關

    台灣「鷹爸」徐柏岳（右二）與罷免國民黨立委羅廷瑋的領銜人呱呱（左二）等志工收到檢警傳喚書（圖後，影印放大版）。（記者許國楨攝）

    台灣「鷹爸」徐柏岳（右二）與罷免國民黨立委羅廷瑋的領銜人呱呱（左二）等志工收到檢警傳喚書（圖後，影印放大版）。（記者許國楨攝）

    2025/08/10 11:35

    〔記者張瑞楨／台中報導〕第一梯次大罷免於7月26日投票後，許多罷免志工面臨秋後算帳之危？多次到台中市倡議罷免的台灣「鷹爸」徐柏岳與同學，以及罷免國民黨立委羅廷瑋的領銜人呱呱等志工，分別接到台北地檢署與台中市警局第六分局的傳喚通知書，涉案罪名是違反公職人員選舉罷免法，但他們都不知告訴人是誰？也不瞭解自己為何被告？對此，國民黨台中市黨部主委顏文正說，「不要什麼事都往我們臉上貼」，跟黨部無關。

    至於國民黨立委羅廷瑋部分，記者今天透過LINE詢問是否提告，他尚無任何回應；針對警方部分，台中市警局第六分局噤若寒蟬，以「偵查不公開」為由，拒絕任何說明，包括提告人是誰？以及刑事告訴的內容。

    顏正文則是質疑，「為何會想是我們（台中黨部）去告的？很多事情為何會想到我們？跟我們一點都無關」，他強調，他不認識這些人，也沒接觸過，「什麼事情都往我們臉上貼，真奇怪？」、「有什麼事情，他們（指呱呱等被告）要自己去承擔」，至於台中市黨部是否提出告訴，顏文正回應說，「你去問他（被告）好了，謝謝」。

