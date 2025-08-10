為楊瓊瓔反罷站台 王惠美：沒殺人放火為何要罷免？

彰化縣長王惠美表示，楊瓊瓔沒有殺人放火，為何要罷免？（記者歐素美攝）

2025/08/10 11:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔今天在后里舉辦「顧好立委楊瓊瓔，反惡罷后里再贏一次」後援會成立大會，彰化縣長王惠美說，楊瓊瓔沒有殺人放火，為什麼要罷免？拜託大家823投下不同意罷免票。

這場反罷免大會，包括新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、立法院長副院長江啟臣、立委謝龍介、吳宗憲、羅廷瑋、廖偉翔、顏寬恒及台中市議員邱愛珊、陳本添，以及民眾黨台中市主委及市議員陳清龍、后里區農會總幹事陳清祺等皆出席站台。

民眾黨台中市主委陳清龍說，民眾黨全力支持楊瓊瓔，楊瓊瓔的事情就是民眾黨的事情，不能讓獨裁的政權民進黨罷免，做好做壞都是民主政治一票一票蓋出來，並暗批洪慈庸（前立委）做不好，「我們也是讓她做滿4年，等下次選舉才重新選擇好立委楊瓊瓔。726以25比0，823再次創造7比0完封」，他並不忘宣傳民眾發起的核三延役公投，希望大家投同意，電費才會更便宜。

新竹縣長楊文科說，中科開發、中科實驗中學，楊瓊瓔功不可沒，是第一名的立委，呼籲大家823一定出來投票。他強調，中央政府講不清楚，關稅讓企業一片哀嚎，騙子要騙多久是傻子決定。

彰化縣長王惠美說，楊瓊瓔是認真的好立委，沒有殺人放火，拜託大家823「樓上招樓下，阿母招阿爸」投下不同意罷免票。

雲林縣長張麗善則表示，民進黨選輸翻桌，發起大罷免，無差別罷免是擴張罷免權及濫用罷免權，批民進黨不救災搞罷免，撕裂人民，823一定要投下不同意罷免。

