傳為立院副院長接棒熱門人選 羅明才喊823反罷最重要：不去想那個

新北市國民黨籍立委羅明才罷免案將在8月23日投票，今（10）日邀請新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑前往菜市場掃街反罷。（記者黃子暘攝）

2025/08/10 10:54

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市國民黨籍立委羅明才罷免案將在8月23日投票，今（10）日邀請新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑前往菜市場掃街反罷，席間受訪。現場媒體提問，羅明才傳為接棒立法院副院長熱門人選，羅明才回應，最重要的是回到初心，「我通通不會去想那個問題」，最重要是823七席通通要過關，還有攸關新北市發展的財政收支劃分法修法後的統籌分配稅款。

羅明才說，棒球最重要的是看結局，現在好比中華隊面臨九局下半，仍有10幾天的時間，要堅守崗位，一刻不可鬆懈，票票至關重要，現在不是個人問題，而是攸關新北市發展的問題，財劃法通過，目前新北仍在等待年增374億元的預算下來，希望中央全力支持新北、基隆，把中央一些預算撥到地方來發展。

「其實回到初心啊，選不選，或是做不做，其實最重要的是回到初心」，羅表示，人在做天在看，用心打拚愛台灣、為新店，「我通通不會去想那個問題，那個不重要，最重要的是823七席通通要過關」。

至於國民黨前發言人蕭敬嚴遭到黨中央考紀會裁決停權3年，是最重刑度，侯友宜對此指出，政黨都會用包容態度看待每件事情，黨中央有其程序、規定，尊重黨中央。

