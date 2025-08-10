GCTF聚焦打擊外國資訊操弄干預 沈伯洋：告訴會員國應建構分享情報平台

民進黨立委沈伯洋認為，GCTF研討會主題是要告訴會員國，應建構國與國之間分享情報與資訊作戰的平台。（資料照，記者方賓照攝）

2025/08/10 10:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕全球合作暨訓練架構（GCTF）2015年6月1日由台灣與美國共同成立，今年邁入第10年，將分別於9月及11月在台北舉辦兩場國際研討會，主題分別為「打擊外國資訊操弄與干預」及「能源安全」。民進黨立委沈伯洋認為，是要告訴會員國，應建構國與國之間分享情報與資訊作戰的平台；學者陳方隅則指出，台灣一直對資訊操弄及干預有深厚研究成果，如今召開相關國際研討會，應是延伸原有長期合作項目。

民進黨立委沈伯洋認為，GCTF不是每年都會講到認知作戰，而今年又回歸討論資訊戰相關議題，凸顯中國近期開始大量發起資訊操弄攻擊，近幾個月內，可以看到中國對副總統蕭美琴、颱風災損等議題的資訊操作。

沈伯洋認為，跨國資訊操弄是受到全世界矚目的議題，GCTF可能是感受到中國等資訊作戰大國近期做法愈來愈多樣，才選擇以這項議題召開國際研討會。

沈伯洋指出，選擇「打擊外國資訊操弄與干預」作為研討會主題，不一定是針對中國，但至少是要告訴GCTF的會員國，應建構國與國之間分享情報、分享資訊作戰的平台，如果每個國家都只從自己的角度去瞭解中國的行動，是不夠的，一定要跨國協作，才能拼湊出中國整體的圖像，這也是GCTF串聯的意義。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅認為，這兩個主題應是GCTF內部評估，現在最需要處理、台美雙方已有特定研究成果的領域，美國一直以來、橫跨拜登及川普政府，對資訊操弄、假訊息等議題皆有所研究；台灣其實是受到資訊操弄及干預的第一線，也有很深厚的研究成果，如今GCTF召開相關議題的國際研討會，應是將本來長期有合作的項目做延伸。

陳方隅也指出，美國總統川普上任後，雖然砍掉USAID等許多相應的預算及機構，但GCTF財源一直都很穩定，並受到美國國會支持，GCTF進行練習、培訓，符合各方面的政治議程及社會需要。

至於11月將舉辦的「能源安全」國際研討會，陳方隅分析，能源安全議題與防衛韌性很有關係，會直接影響到戰爭時的能源需求，如何應對禁運、封鎖等狀況，不一定與台灣能源政策議題相關。

GCTF由美國在台協會（AIT）、台灣外交部、日本台灣交流協會（JTEA）、澳洲辦事處（AO）、以及加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）共同主辦。美國在台協會日前指出，自2015年創立以來，GCTF已舉辦88場涵蓋公衛、執法合作、女性賦權、能源效率、電子商務、資安、人道援助與災害應變（HA/DR）、媒體素養等主題的國際研習營，累計來自133個國家的超過一萬名政府官員、專家與民間團體代表參與。

