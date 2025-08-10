GCTF九月舉辦打擊外國資訊操弄研討會 AIT：強化全社會韌性

全球合作暨訓練架構（GCTF）今年邁入成立第10年，圖為今年1月「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營開幕典禮。（資料照，外交部提供）

2025/08/10 10:35

〔記者黃靖媗／台北報導〕今年成立10週年的全球合作暨訓練架構（GCTF）將分別於9月及11月在台北舉辦兩場國際研討會，主題分別為「打擊外國資訊操弄與干預」及「能源安全」。對此，美國在台協會（AIT）表示，研討會主題體現GCTF致力於解決關鍵全球議題的承諾，並將藉研討會增強全社會韌性。

兩場研討會的資訊日前首先於AIT社群媒體對外揭露。AIT發言人回覆提問表示，選擇這兩項研討會主題，體現GCTF致力於解決關鍵全球議題的承諾；GCTF研討會藉由強化能源安全、提高媒體素養，與有效應對網路威脅等努力，增強全社會的韌性。

AIT發言人指出，這兩場研討會與其他所有GCTF計畫相同，由美國在台協會、台灣外交部、日本台灣交流協會（JTEA）、澳洲辦事處（AO）、加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）等GCTF成員共同規劃。

AIT發言人表示，在2025年GCTF成立10週年之際，研討會將繼續秉承其傳統，成為分享台灣經驗、促進理念相近夥伴合作、制定應對共同挑戰的新措施的平台。

