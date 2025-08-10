美對等關稅 高金素梅：將提公民複決 由人民作主

無黨籍立委高金素梅。（翻攝臉書）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國宣布對台灣的對等關稅暫定稅率20％、在7日起生效，行政院日前表示，世界各國與美國談判都遵循國際談判慣例，簽署保密協議，未來台美談妥協議內容後，將依法送國會審議。對此，無黨籍立委高金素梅表示，這麼重大的政策，應該透過公民複決，由人民作最後決定，她會主動提案，未來台美的協議內容不僅須立院通過，更應交由公民複決，讓人民決定關稅條件是否生效，才能真正代表民意。

行政院發言人李慧芝日前指出，世界各國與美國談判都遵循國際經貿談判慣例，簽署保密協議，在與美方完成協議前不公布談判細節，台灣與其他國家都在相同慣例上進行。歷次實體磋商後，政府都有對外說明談判進度與觸及議題，未來台美雙方談妥協議內容後，將依法送國會審議，也將向社會各界妥善說明。

高金素梅表示，整個關稅談判過程缺乏公開與監督，以保密協議為由不公開，非常奇怪，其他國家並沒有這樣的做法。民進黨當年要求前總統馬英九將海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）談判內容開誠布公，勿黑箱作業，現在卻態度雙標，還說如果在野黨不滿意談判結果，可以打電話給美國總統川普，這種推卸責任的心態讓人無法接受。

高金素梅認為，未來台美談妥協議內容，除了送立院審議，更應該將最終決定權交還給人民，透過公民複決，由人民作最後決定。高金素梅強調，她會主動提案，未來台美的協議內容不僅須立院通過，更應交由公民複決，讓人民決定關稅條件是否生效，才能真正代表民意。

高金素梅表示，這麼重要的關稅貿易協議，依據條約締結法的規定，必須由立法院逐條實質審查和表決。而即使立法院表決通過，因為數千億美元已涉及台灣三代人的家底，表決的結果也要由公民複決才能定案。如果沒有按照這樣的民主作業程序就向美國屈服，那就是賣台、叛國。

