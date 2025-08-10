陳乃瑜回顧「關狗籠」案 羅明才：講30、50年前的事大可不必

新北市藍委羅明才（右二）面對即將到來的罷免案投票，今（10）日邀請新北市長侯友宜（左二）、基隆市長謝國樑（右一）在新店建國仁愛市場掃街反罷。左一為新北市議員黃心華。（記者黃子暘攝）

2025/08/10 10:29

〔記者黃子暘／新北報導〕第二波國民黨籍立委罷免案將在8月23日登場，面對罷免的國民黨新北市立委羅明才今（10）日邀請新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑在新店建國仁愛市場掃街反罷，席間受訪。被問及新北市議員陳乃瑜在臉書粉專PO文回顧「關狗籠」事件時，羅明才表示，「錯誤的事情」他不予回應，「現在再講30、50年前的事大可不必」。旁人隨即喊出「時間到了」，短暫打斷聯訪，羅明才未有後續回應。

此外，陳乃瑜質疑羅明才在任30年，可是地方鄉親都對他的政績感到陌生，立委工作不是唱歌跳舞就好，而是要看問政表現，她質疑羅明才究竟做出什麼貢獻？

羅明才回應，在新店久一點的鄉親都知道他一直秉持在地打拚，現在新店交通四通八達，與過去完全不同，他也爭取寶高軟體智慧園區建設迎接人工智慧（AI）時代，也不斷爭取科技大廠輝達來新店落地生根；新店未來發展還有技嘉、國巨等科技，因此他的心永遠是在新店，呼籲大眾不要忘記，他是在新店出生、長大，至今70年，永遠都與新店一同成長。

發動罷免羅明才案的罷團「拔羅波」昨日才到建國仁愛市場掃街，被問及今日來掃街是否有回防意味？羅明才說，民主社會大家有不同聲音，希望「大惡罷」快結束，也正告總統賴清德「真的夠了」，請好好救災、面對美國關稅壓力，這才是人民共識。

侯友宜則表示，羅明才對大文山地區多有貢獻，積極爭取軌道建設，因此與謝國樑一同來協助羅明才反罷免，盼為新北、基隆爭取更多預算。

國民黨新北市議員黃心華、林國春、劉哲彰也前來助陣。

