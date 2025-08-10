民眾黨代會外小草高舉「暫緩兩年條款」 黃國昌這樣說

一群支持者、黨員在黨代表大會外高舉「暫緩兩年挑款」。（記者塗建榮攝）

2025/08/10 10:19

〔記者林哲遠／桃園報導〕民眾黨今（10）日上午召開黨代表大會，前主席柯文哲所增設的不分區立委「兩年條款」為討論焦點。據悉，多位黨代表針對兩年條款提案，包含廢除、暫緩或落實等3個不同方向，暫緩派黨代表及黨員一早就場外舉牌爭取支持。對此，民眾黨主席黃國昌稍早受訪時說，不管是採取哪種看法，都是希望黨茁壯。

黃國昌表示，不管是採取哪種看法，民眾黨的每個成員包含黨公職、支持者都是希望這個黨能持續茁壯，回應台灣社會的需要。柯主席曾說過，這個政黨從一個人開始，但絕不會由一個人結束，這個隊伍會越走越大。

創黨6年 有效黨員已32546人

「今年是我們創黨六週年，有效黨員已攀升到3萬2546人。」黃國昌表示，民眾黨縱使遭遇很多外力打擊，但從未成功，因為民眾黨是個「有制度的政黨」。

另，針對媒體詢問，若落實兩年條款是否能維持明年後新任委員的戰力？黃國昌說，沒有人會懷疑排名最後一名不分區的民眾黨秘書長周榆修的專業能力，不管是現任、未來立委都只有一個原則就是每天認真工作。

至於新任委員上任後，是否會影響藍白國會合作，黃國昌回應，過去一年半來，大家都能檢驗，民眾黨在立院推動的改革法案，都是民進黨過去承諾而跳票的法案，當執政黨成為芭樂黨時，民眾黨會承接起人民的期待。

黃強調，民眾黨所提出的法案，都期待個政黨能共襄盛舉一起推動，遺憾的是執政黨是個聽不下意見、批評的政黨，任何人批評民進黨就是中共同路人、台灣社會的雜質，如此政黨還配稱民進黨嗎？

民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

