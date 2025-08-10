邱鎮軍嗆「我買雲豹打雲豹」 賴品妤酸：明知故犯也不惜要贊助我！

國民黨立委邱鎮軍近期被發現名下持有5張雲豹能源的股票，賴品妤諷刺「藍營立委偷偷養我」，邱鎮軍對此回嗆：「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」賴後續回擊：「我這個碩士學位有幾趴費用可以領取？追星只能核銷門票還是簽售也可以？」（圖擷取自賴品妤臉書）

2025/08/10 10:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委邱鎮軍於2024大選期間，多次批評對手曾玟學（前綠委賴品妤的男友）是「雲豹駙馬」，但邱鎮軍近期被發現名下持有5張雲豹能源的股票，賴品妤9日對此發文諷刺「藍營立委偷偷養我」，後續更發文狠酸：「我這個碩士學位有幾趴費用可以領取？追星只能核銷門票還是簽售也可以？」

面對賴品妤的諷刺，邱鎮軍9日晚間發文回擊：「選舉的時候，我引用大家對他的尊稱『雲豹駙馬爺』，他死都不想承認自己跟雲豹有關係。民視，確定要幫大家恢復記憶？」後續他更直言：「我就是買雲豹打雲豹，怎麼了嗎？」

賴品妤後續在9日晚間9點多再度發文回嗆邱鎮軍，首先賴就諷刺邱：「夭壽噢！鄉親啊，如果你沒有看過流氓態度，趕快來看看附圖這篇，你就會知道什麼叫做流氓態度啦。」

賴品妤直言：「邱大委員鎮軍，不只是法院認證的毒窟主人，最近又被踢爆自己根本是雲豹股東，而被大家嘲笑！為什麼被嘲笑？持有雲豹股票當然沒什麼好笑，好笑的是這個人選舉的時候每天沒事幹、靠北靠木靠雲豹，發文不知所云但看起來好像很生氣，寫什麼什麼雲豹爸爸、0857，噢氣氣氣氣。」

賴品妤說，沒想到邱鎮軍財產公布出來，台股上千家就買雲豹這一家，「雲豹股票，甘甘」。賴品妤提到，現在回頭看，「雲豹爸爸」、「0857」竟然是雲豹大股東邱鎮軍的自我介紹，她對此也十分意外，「最震撼人心的是，邱大委員所在的藍營總是唬爛並且散佈雲豹養我的說法，所以很顯然邱委員明知故犯也不惜要贊助我！十分溫暖！」

賴品妤最後開酸：「所以，我這個碩士學位有幾趴費用可以領取？追星只能核銷門票還是簽售也可以？十月演唱會在即，我十萬火急！」

