直搗深藍鐵票區 蘇巧慧陪「拔羅波」安坑市場掃街

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（右）等人陪同「拔羅波」團隊掃街，宣傳八月廿三日罷免藍委羅明才投同意票。（記者賴筱桐攝）

2025/08/10 09:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕8月23日將舉行第二波立委罷免案及公民投票，民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧今天陪同罷免新北市藍委羅明才的團隊「拔羅波」到新店安坑市場掃街。蘇巧慧表示，823是這場國會恢復秩序的公民運動再延續、第二回合，希望大家站出來，用人民的聲音告訴國會議員，以台灣價值為優先，遵守憲政和國會秩序。

蘇巧慧表示，安坑是民進黨傳統比較辛苦的地方，更應該來這裡告訴民眾民進黨的訴求，也希望公民團體的意志能讓安坑居民清楚了解。

對於羅明才連續2天邀請縣市首長催票，市議員陳乃瑜說，網友、鄉民有一句話，「大罷免治百病」，好像有點道理，過去長達30年，從她還在念國小時，羅明才就是立法委員，到現在她的2個小孩都念國小了，羅明才還是立委，但是這30年來地方鄉親對於羅明才長什麼樣子、做過什麼事情，大家都一知半解，甚至從來沒看過羅明才。

陳乃瑜表示，由公民團體「拔羅波」促成的罷免行動，羅明才非常積極，在立法院又唱又跳，地方行程認真參與、街頭站路口，但是她要奉勸羅明才，立委的工作不是唱歌、跳舞或是路口揮揮手就算了，要看在立院的問政表現，長達30年來，地方的交通、停車問題，不知道羅明才做出什麼努力和貢獻？不要只是找藍營大咖又唱又跳，欺騙、愚弄選民。

市議員陳永福特助陳韋任說，陳永福已陪同罷團和黨部在烏來、坪林、石碇徒步掃街，未來陸戰持續緊密進行，選前黃金週配合地方黨部和「拔羅波」團隊行程，也會舉辦造勢活動，懇請大家823出來投票、表達意見。

