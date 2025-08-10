為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    重啟核三公投 高雄投票人數逾235萬人這5區人最多

    重啟核三公投，高雄市公民投票權人數逾235萬8千餘人。（資料照）

    重啟核三公投，高雄市公民投票權人數逾235萬8千餘人。（資料照）

    2025/08/10 08:13

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕全國性公民投票案第21案（重啟核三公投）， 即將在8月23日投票，據高雄市選舉委員會初步統計，公民投票權人數逾235萬8千餘人，其中以鳳山區逾30萬2千餘人最多，其餘依序為三民區、左營區、楠梓區、前鎮區。

    8月23日全國性公民投票案第21案主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」依公民投票法第10條規定，應以最近一次的總統、副總統選舉人數來計算公投門檻；根據公民投票法第29條，公投案有效同意票數多於不同意票數，且有效同意票達投票權人總額1/4以上，才算通過。

    以第16屆總統、副總統選舉人數為1954萬8531人來計算，重啟核三公投案要通過，至少得有488萬7133人投下同意票，且有效同意票數超過不同意票。

    根據高雄市選舉委員會初步統計，高雄公民投票權人數達235萬8696人，其中以鳳山區302418人最多，2至5名依序為三民區284680人、左營區167940人、楠梓區163197人、前鎮區156677人；公民投票權人數最少的是茂林區僅1560人、那瑪夏2468人、桃源區3429人。

    高雄市選委會表示，投票權人人數的確定統計數，將等各區投票權人名冊公告閱覽查核更正後，才能確定，並依規定於投票日3日前（8月19日）公告及陳報中央選舉委員會。

