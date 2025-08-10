為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    南投縣議員陳玉鈴曾是歌手 用好歌聲宣傳罷免行動

    南投縣議員陳玉鈴抗罷成功後，投入支援各地抗罷活動。（陳玉鈴提供）

    南投縣議員陳玉鈴抗罷成功後，投入支援各地抗罷活動。（陳玉鈴提供）

    2025/08/10 07:01

    〔記者張協昇／南投報導〕國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴失敗，陳玉鈴一戰成名，繼續投入大罷免行動，但許多人可能不知道，陳玉鈴年輕時曾拜師知名作曲家董家銘學唱歌，也曾在北投當了7年的那卡西走唱歌手，此次她也在多場罷免晚會活動中展現好歌喉，用歌聲宣傳罷免行動。

    陳玉鈴從小愛唱歌，16歲就北上拜師寫出江蕙成名曲「惜別的海岸」知名作曲家董家銘，也曾錄製許多當年流行的卡拉OK伴唱帶，並在北投當那卡西走唱歌手。921大地震前一年，陳玉鈴因工作日夜顛倒，累壞了身體，返回竹山家鄉養病，意外成了媽祖的乩身，人稱「仙姑」，也選上竹山鎮民代表，並與地方文史工作者投入地方文化資產保存工作，成功爭取全國碩果僅存的竹山百年防空壕，登錄為南投歷史建築。

    2022年，陳玉鈴參選南投縣議員時，還自行作曲、作詞及主唱競選歌曲「咱一定贏」，順利當選議員，並於去年接任民進黨南投縣黨部主委。

    陳玉鈴因協助罷團罷免國民黨立委游顥，遭游顥陣營發動罷免成案，惟最後罷免失敗。陳玉鈴表示自己之所以抗罷成功，在於「無我」，因為她當時已做了遭罷免的最壞打算，個人去留並不重要，但她一貫堅持罷免不適任立委、讓政府重新恢復正常運作的立場與決心，絕不會妥協與改變，即使首波罷免失利，形勢艱困，也要奮戰到底，就像1996年台海危機時她作曲、作詞及主唱的「蕃薯心」這首歌曲的一句歌詞：「追求民主一定要堅持」。

    南投縣議員陳玉鈴曾是歌手，在多場罷免活動中用好歌聲宣傳罷免行動。（陳玉鈴提供提供）

    南投縣議員陳玉鈴曾是歌手，在多場罷免活動中用好歌聲宣傳罷免行動。（陳玉鈴提供提供）

