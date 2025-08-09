海委會新建大樓基地藏廢棄物 遭審計部檢討土質調查未詳實

海委會新建大樓基地驚見廢棄物及含油土壤，審計部檢討海委會調查土質未詳實、預算執行填報未確實。（記者洪定宏攝）

2025/08/09 23:46

〔記者洪定宏／高雄報導〕海委會編列近8億元在高雄市三民區新建辦公大樓，原本預計2026年底完工，但審計部發現，因建築材料成本大幅上漲、增加開挖前置保護性假設工程、基地開挖後遇地下廢棄物及含油土壤等影響，總經費暴增到將近16億元，延至2028年6月才能完工，檢討海委會調查土質未詳實、預算執行填報未落實。

海委會回覆指出，將依政府採購法及契約規定，逐項檢討責任歸屬，辦理扣罰作業；因基地大面積開挖，有工安疑慮，若未來有變更計畫，將依規定修正後辦理；將依行政院管制計畫評核作業手冊辦理填報作業。

審計部公布去年決算審核結果表示，行政院於2020年2月核定「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」，總經費近7億9000萬元，規劃興建前棟地下2層、地上8層及後棟地下2層、地上7層等2棟辦公大樓，預計2026年底完工。

不過，受到建築材料成本大幅上漲、增加開挖前置保護性假設工程，與基地開挖後遇地下廢棄物及含油土壤等影響，海委會2次報經行政院核定修正計畫，調增經費至15億9700多萬元，展延至2028年6月完工。

審計部發現，海委會在規劃設計階段，對工址地質調查未詳實，施工廠商須增加開挖前置保護性假設工程，因基地開挖遇地下廢棄物及含油土壤，後續進行基礎開挖及含油土清運作業，出現原經費及期程不足等問題，不僅未及時修正，預算執行填報也未確實，要求檢討改進。

