為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    海委會新建大樓基地藏廢棄物 遭審計部檢討土質調查未詳實

    海委會新建大樓基地驚見廢棄物及含油土壤，審計部檢討海委會調查土質未詳實、預算執行填報未確實。（記者洪定宏攝）

    海委會新建大樓基地驚見廢棄物及含油土壤，審計部檢討海委會調查土質未詳實、預算執行填報未確實。（記者洪定宏攝）

    2025/08/09 23:46

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海委會編列近8億元在高雄市三民區新建辦公大樓，原本預計2026年底完工，但審計部發現，因建築材料成本大幅上漲、增加開挖前置保護性假設工程、基地開挖後遇地下廢棄物及含油土壤等影響，總經費暴增到將近16億元，延至2028年6月才能完工，檢討海委會調查土質未詳實、預算執行填報未落實。

    海委會回覆指出，將依政府採購法及契約規定，逐項檢討責任歸屬，辦理扣罰作業；因基地大面積開挖，有工安疑慮，若未來有變更計畫，將依規定修正後辦理；將依行政院管制計畫評核作業手冊辦理填報作業。

    審計部公布去年決算審核結果表示，行政院於2020年2月核定「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」，總經費近7億9000萬元，規劃興建前棟地下2層、地上8層及後棟地下2層、地上7層等2棟辦公大樓，預計2026年底完工。

    不過，受到建築材料成本大幅上漲、增加開挖前置保護性假設工程，與基地開挖後遇地下廢棄物及含油土壤等影響，海委會2次報經行政院核定修正計畫，調增經費至15億9700多萬元，展延至2028年6月完工。

    審計部發現，海委會在規劃設計階段，對工址地質調查未詳實，施工廠商須增加開挖前置保護性假設工程，因基地開挖遇地下廢棄物及含油土壤，後續進行基礎開挖及含油土清運作業，出現原經費及期程不足等問題，不僅未及時修正，預算執行填報也未確實，要求檢討改進。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播