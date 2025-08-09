政院擬21日拍板明年度總預算 軍公教加薪機會大

行政院。（資料照）

2025/08/09 23:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算遭藍白亂砍，也打亂明年度的總預算編制期程。據了解，行政院長卓榮泰7日已召開明年度總預算全體委員會，近期將向賴總統報告，擬在21日院會通過明年度約3兆元規模的總預算案，以及今年度總預算案約800億元的追加預算案。此外，政院也已啟動軍公教加薪作業，由於明年是選舉年，預料加薪機會大增。

今年度的總預算案，行政院當初提出3.1兆元的規模，但被立法院刪減逾6％、2075億元，最後的法定預算為2.9兆元。而被刪減的2075億元，其中636億元要求政院自行刪減，政院5月決定統刪對地方的一般性補助款25％，引發各縣市反彈，立法院已定8月19日邀請卓揆就此提出專案報告。

據指出，行政院已決定針對今年度的中央政府總預算案編列追加預算案，除追加立院要求政院自行刪減的636億元，還包括各部會被刪減的業務費部分，總計約7、800億元，將與明年度總預算案一併送出。

至於明年度的總預算，據透露，由於財劃法修法，中央被迫將3753億元移給地方，而明年度預算是根據今年歲收編列，中央財源估計減少總計4000多億元，有鑑於此，已要求各部會把補助地方的「計畫性補助款」移到「一般性補助款」；屬專案型的「計畫性補助款」，過去補助經費可達九成、甚至百分百，明年將砍半，至於一般性補助款則透過修改辦法方式，減少補助。

據分析，由於中央政務仍要持續推動，因此明年度的預算規模維持與今年相當，約3兆元，不過，今年總預算案有賸餘，明年將舉債，而近期編列5450億元的韌性特別預算、560億元的災後重建特別預算皆為舉債。至於賴總統多次宣示明年國防預算將達到GDP 3％以上，有的會編在總預算案，部分以特別預算或特種基金處理，「不會跳票」，另最近豪雨風災重創中南部，相關的治水預算也不會少。

針對軍公教加薪案，行政院人事總處已啟動相關作業流程，11日舉行公教座談會，後續將召開審議委員會。據指出，由於明年是選舉年，軍公教加薪機會大，雖然目前編制完成的總預算案尚未納入，若卓揆拍板後，將以外加的方式處理。

