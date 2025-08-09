為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政院擬21日拍板明年度總預算 軍公教加薪機會大

    行政院。（資料照）

    行政院。（資料照）

    2025/08/09 23:03

    〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算遭藍白亂砍，也打亂明年度的總預算編制期程。據了解，行政院長卓榮泰7日已召開明年度總預算全體委員會，近期將向賴總統報告，擬在21日院會通過明年度約3兆元規模的總預算案，以及今年度總預算案約800億元的追加預算案。此外，政院也已啟動軍公教加薪作業，由於明年是選舉年，預料加薪機會大增。

    今年度的總預算案，行政院當初提出3.1兆元的規模，但被立法院刪減逾6％、2075億元，最後的法定預算為2.9兆元。而被刪減的2075億元，其中636億元要求政院自行刪減，政院5月決定統刪對地方的一般性補助款25％，引發各縣市反彈，立法院已定8月19日邀請卓揆就此提出專案報告。

    據指出，行政院已決定針對今年度的中央政府總預算案編列追加預算案，除追加立院要求政院自行刪減的636億元，還包括各部會被刪減的業務費部分，總計約7、800億元，將與明年度總預算案一併送出。

    至於明年度的總預算，據透露，由於財劃法修法，中央被迫將3753億元移給地方，而明年度預算是根據今年歲收編列，中央財源估計減少總計4000多億元，有鑑於此，已要求各部會把補助地方的「計畫性補助款」移到「一般性補助款」；屬專案型的「計畫性補助款」，過去補助經費可達九成、甚至百分百，明年將砍半，至於一般性補助款則透過修改辦法方式，減少補助。

    據分析，由於中央政務仍要持續推動，因此明年度的預算規模維持與今年相當，約3兆元，不過，今年總預算案有賸餘，明年將舉債，而近期編列5450億元的韌性特別預算、560億元的災後重建特別預算皆為舉債。至於賴總統多次宣示明年國防預算將達到GDP 3％以上，有的會編在總預算案，部分以特別預算或特種基金處理，「不會跳票」，另最近豪雨風災重創中南部，相關的治水預算也不會少。

    針對軍公教加薪案，行政院人事總處已啟動相關作業流程，11日舉行公教座談會，後續將召開審議委員會。據指出，由於明年是選舉年，軍公教加薪機會大，雖然目前編制完成的總預算案尚未納入，若卓揆拍板後，將以外加的方式處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播