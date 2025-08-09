柯志恩批「20％關稅成樓地板」 賴政府該如何補救？

國民黨立委柯志恩批對等關稅累加衝擊產業，要求行政院透明處理。（記者黃良傑攝）

2025/08/09 23:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕「2025台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」於今（9）日在高雄展覽館展出，宣布參選高雄市長藍綠參選人都到場，其中國民黨柯志恩接受媒體訪問，要求行政院不能黑箱，也不能黑心，原來稅率竟是「原有最惠國待遇（MFN）關稅疊加暫時性對等關稅稅率」，執政者應告訴各產業要如何補救。

柯志恩今天接受媒體聯訪，她指此次美國對等關稅竟是累計方式，例如工具機關稅是4.4％，需疊加20％增為24.4％，遠超出國人預料之外，但民進黨卻不斷強調協商完成20％，讓大家誤以為20％關稅已是天花板，沒想到竟是地板。

請繼續往下閱讀...

她表示，日本也剛發現15％是累加的，可是日方內閣立刻提出抗議，目前美國承諾維持15％。

雖有很多人說許多國家都如此，但全世界40個國家沒有疊加關稅；至於台灣有很多精密工業、工具機產業，可與其他國家零關稅互惠，或是15％，台灣在既有稅率又加20％，未來怎麼競爭？產業勢必受到衝擊。

她指行政院經貿談判辦公室直到8日晚間，才證實稅率是「原有最惠國待遇（MFN）關稅疊加暫時性對等關稅稅率」，行政院不能黑箱，也不能黑心，大家最關切的還是如何協助產業補救。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法