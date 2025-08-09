酸翁曉玲把核電當救世主！廢核平台細數謬誤：請回法律界 別談能源

核三公投辯論的正方代表人國民黨立委翁曉玲所提意見，全國廢核行動平台一一駁斥。（記者陳逸寬攝）

2025/08/09 22:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕中選會今晚（9日）晚舉辦核三公投意見發表會第二場，正方代表為國民黨立委翁曉玲，反方代表是行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫，交能源趨勢、核能優劣、核廢、空汙等問題鋒。全國廢核行動平台說，翁曉玲的言論充斥誤解國際趨勢、背離能源基本知識、缺乏科學依據、忽略專業評估，請翁曉玲「回法律界、別談能源！」

廢核平台指出，翁曉玲整場發言都是「我相信、應該不會有大問題、大家不用擔心核電有什麼風險……」，把核電當「救世主」，稱「核電最好、最優的能源、對人體健康風險最低、世界趨勢」，美國跟日本的核電佔比都在3、4成以上，核電最便宜、再生能源是昂貴項目等等。

但廢核平台指出，翁曉玲不願面對的真相是，她忽視公投主文是要確認核三廠「安全疑慮」；且全世界的核電佔比持續下降，到去年只剩不到9.1％，美國去年的核電佔比約18％、日本約8％；而且太陽光電的發電成本為每千度電61美元，風電50美元，反觀核能為182美元，足足是光電、風電的四倍之多，擁核方完全忽視老舊機組延役或重啟所需的安全審查、設備更新、強化措施及核廢處理成本。

其他還有，翁曉玲稱核三廠硬體軟體設備相對很健全都很完備，過去無重大事故。廢核平台細數核三過往燃料池過濾系統堵塞致5千加侖輻射水外洩，以及排氣管爆裂導致輻射蒸氣洩漏、反應爐失水等2A級事故，運轉40年來共計34次異常事件、15次自動急停、117次違規事件等。

廢核平台認為，翁曉玲大讚國民黨當年做的明智決定就是發展核電，台灣經濟成長要歸功於核電，卻不提全世界最大的台中火力發電廠也是國民黨當年做的決定，難道空氣汙染的禍首不用歸咎於國民黨？翁全場發言謬誤太多，實難一一駁斥，盼公投正方代表更有社會責任與公民素養，讓攸關全國的公共政策討論保持品質，而非因一己偏見而信口批評。

