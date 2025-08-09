南投啟動罷免宣講會 何欣純：罷免讓中配6改4撤案

立法委員何欣純表示，罷免的作用，就是讓不適任的政治人物知道人民憤怒。（南投縣議員沈夙崢提供）

2025/08/09 21:40

〔記者張協昇／南投報導〕823罷免投票日靠近，南投縣罷團今（9日）晚啟動罷免游顥宣講會，來自台中的立法委員何欣純表示，罷免的作用，就是讓不適任的政治人物知道人民的憤怒，像中配6改4為什麼游顥會暫時撤案，因為南投的鄉親有站出來怒吼，但如果最後票沒催出來，這些藍白的委員會有更多搗亂台灣的法案湧現，破壞憲政體制、破壞台灣安全。

南投縣議員沈夙崢也指出，游顥在國會爭議不斷，一上任在澎湖設服務處，心根本不在南投。在國會提案中配6改4，比起其他國家配偶，這項法案不僅放寬審查門檻，更讓中配親屬能夠進來台灣享用健保、長照。

請繼續往下閱讀...

名間鄉長陳翰立說，推動80歲以上免巴氏量表，造成排擠重症家庭的問題，更是在最近浮出水面。這些法案，對醫療相對匱乏的南投縣而言，都是極大影響，南投選出來的立委竟然都贊同，根本沒資格待在國會代表南投縣民。

游顥陣營回應表示，中配縮短入籍年限，並不影響健保，中配若取得我國身分證，其70歲以上父母仍不能加保健保，直到移民署核准來台定居，才可參加健保，但1年僅60個名額，目前已有上千人在排隊，預計要等10年以上才可排到，此問題已多次說明，但民進黨卻一再操弄此議題，無視游顥立委在地的實質付出，游顥會堅守崗位，拒絕惡意打壓，持續為鄉親打拚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法