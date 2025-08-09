謝龍介為顏寬恒站台 喊「罷免不同意 1萬等領錢」

謝龍介為顏寬恒站台時強調，「你們（選民）負責把顏寬恒留在立法院，我負責發1萬元」。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/09 20:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕第二波大罷免將於本月23日投票，面臨罷免的台中市第二選區國民黨立委顏寬恒，今天於台中市龍井區舉辦「挺寬恒、反惡霸」晚會，同黨立委謝龍介站台時主打「罷免不同意，1萬等領錢，核能要同意，省錢吹冷氣」口號，他還強調，希望選民反對罷免，「你們負責把顏寬恒留在立法院，我負責發1萬元」。

謝龍介說，726大罷免投票，0人被罷免，總統賴清德仍是執迷不悟，還下令823要再罷免，賴清德當總統至今，黑金、臭雞蛋、疫苗與太陽能發電（弊端）有查嗎？都沒有查，南台灣太陽能發電，有好處都是民進黨派系在吃，把國家稅金放口袋，「國庫通黨庫，黨庫通內褲」，卻發動罷免，非常沒道理。

他還強調，美國對等關稅實施後，台灣農業、出口商未來前途不知在哪裡，政府卻說是機密；在野黨知道過去4年，政府超收稅金1兆8700億元，政府開支剩餘，每人拿1萬元，只要23400億元，政府卻不同意，還要拖延到8月23日，如果823能讓顏寬恒留在立法院，「你們負責把顏寬恒留在立法院，我負責發1萬元」，不分年齡大小，每人都有。

