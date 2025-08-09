不走回頭路 !林子倫：再生能源是台灣共識 三黨總統候選人曾提發電目標

核三重啟公投第二場意見發表會今晚登場，由國民黨立委翁曉玲（右）對決行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫（左）。（中選會提供）

2025/08/09 20:37

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投第二場意見發表會今晚登場，由國民黨立委翁曉玲對決行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫。林子倫在第二輪發言表示，再生能源不僅是全球能源轉型的主流趨勢，也是台灣的共識，2024年3位總統候選人皆提出2030年再生能源發電比例達約3成的目標，顯示再生能源已跨越黨派、成為台灣能源政策的共識。

林子倫認為，真正能幫助台灣化解地緣政治風險、強化能源安全的做法，應該是系統化地考量能源供應與需求，建立具韌性、適應力與民主治理特質的能源系統。因此再生能源不只是氣候政策，更是提升能源安全與韌性的核心戰略要素，而台灣發展再生能源，正是呼應這樣的國際主流趨勢。

林子倫援引國際能源總署（IEA）以及國際再生能源組織（IRENA）報告指出，再生能源將成為未來電力供應的主力，由目前的30%，2050年將大幅提升到將近90%，風電與太陽光電合計將提供全球超過一半的電力；而核能發電比例到2050年時，則將大致維持在10%左右，與2024年全球9%比例相當，這個趨勢反映出全球對於再生能源發展的廣泛共識。

林子倫表示，從技術、經濟、政策、地緣政治多個角度來看，再生能源的發展已成為全球能源轉型的主流方向，它不僅是實現氣候目標的關鍵手段，也是提升能源安全與韌性的核心策略。在2050年的全球電力配比中，根據這些權威智庫的報告，再生能源不是補充選項，而是供應主體。

林子倫強調，再生能源不僅是全球能源轉型的主流趨勢，也是台灣的共識。在2024年台灣總統大選中，三大主要政黨的候選人都共同提出2030年再生能源發電比例將達約3成的目標，這顯示出發展再生能源已跨越黨派，成為台灣能源政策的共識主軸，各政黨對再生能源未來角色的認同，已構成台灣能源轉型與淨零碳排的重要基礎。

對於外界憂心核電廠廚除役是否影響空氣品質，林子倫舉例，依據台中市環保局今年7月公布數字，台中市上半年PM2.5平均值為15微克/立方公尺，與2018年同期20.9微克/立方公尺相比，下降幅度改善近3成。在核一廠除役的2018年，台中市PM2.5的濃度也逐年下降，以上的數據顯示，台灣核電廠的如期除役並沒有造成空氣品質的惡化。

林子倫總結，能源政策是選擇題，不是是非題。聰明的選擇應該是投資未來，而不是走回頭路，再生能源才是提升能源安全與能源韌性的關鍵解方。過去我們的上一代沒有太多的能源選擇，而這個世代和年輕世代很幸運地已經有更永續，且更便宜的能源選項，所以要選擇舊的科技路徑，還是要選擇新的再生能源世代？他想答案十分清楚，「走舊路到不了新地方。」

