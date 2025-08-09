羅智強台中站台：罷免顏寬恒是「人品低下」損陰德

藍委羅智強（圖）指罷免顏寬恒不公平，是「人品低下」、「缺德、損陰德」。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/09 20:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕面臨823大罷免的台中是國民黨立委顏寬恒，今天於台中市龍井區舉辦「挺寬恒、反惡霸」晚會，同黨立委羅智強站台時，指罷免顏寬恒的人，是「人品低下」、「缺德、損陰德」，「顏寬恒犯了什麼天條？」，他強調顏寬恒做人實在，做事紮實，服務認真，罷免已經造成仇恨，「台灣到底要仇恨到什麼地步？」，要投反對罷免票，才能讓台灣變正常。

羅智強說，這一票就是讓台灣回到正常的一票，罷免對顏寬恒不公平，他自己之前被罷免，一路走來心情說不完，7月26日罷免投票後，一位民眾向他抱怨，見到一大堆仇恨、罵人、獵巫，這位民眾都自己覺得反對罷免不正常，直到民進黨獲得零罷免，顯示民進黨才是不正常。

請繼續往下閱讀...

他強調，希望鄉親回去告訴鄰居，尤其是告訴民進黨的朋友，罷免不公平，顏寬恒一輩子為台中與鄉親，沒有犯錯，為何要罷免顏？理由是什麼？只有一個理由，是顏寬恒不是民進黨，台灣人最忌諱「賭輸沒水準（台語）」，去年才選立委，今年翻桌不認帳，「這不是人品低下？」

羅智強強調，如果罷免成功，顏寬恒不能再服務鄉親，會被趕出去，7年不能再選，「他到底犯什麼天條？」，需要用這種方式對待顏寬恒？顏寬恒沒做錯事情，「隨便斷人前程，只因為政黨立場不同，這叫做缺德、損陰德」，所以要不同意罷免。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法