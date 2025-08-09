台中反罷免》蔣萬安批疊加關稅：台對美關稅比日韓高 政府失職失能

台北市長蔣萬安今晚到龍井幫顏寬恒站台，批評政府對美關稅談判失職、失能。（記者陳建志攝）

2025/08/09 20:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區國民黨立委顏寬恒今晚在龍井舉辦「挺寬恒、反惡罷，龍井區團結晚會」，現場湧進超過上千位民眾，台北市長蔣萬安到場站台時，稱讚顏寬恒永遠把地方的事情放在第一位，批評政府對美關稅談判比日韓還高，而且是疊加上去，這樣的政府失職、失能，只會搞無差別的大罷免，要大家8月23日一定要出來投不同意罷免。

蔣萬安說，顏寬恒是他的好朋友，永遠把地方的事情放在第一位，龍井區學校雙語教育就是顏寬恒全力推動，另外爭取南山截水溝解決海線長年水患，台中生活圈4號線延伸解決鄉親交通問題，這麼認真的立委一定要支持。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，這幾天大家都很關心美國關稅對台灣的影響，接下來可能會有無薪假、大規模關廠，甚至中長期可能會有產業外移、資金外流的問題，過去民進黨說「有政府，會做事」但現在是有政府不會做事，而且還不做正事發動大罷免，實在很沒道理。

蔣萬安說，其他國家都是總統、總理，或是負責談判的部長，出來清楚說明關稅談判的結果，台灣竟是經貿談判辦公室選擇性對媒體釋出訊息，告訴大家20%是另外再疊加上去的，政府沒有人有臉出來面對這個結果，這樣的關稅比日本、韓國都高，這是樓地板，不是天花板，政府不是跟美國積極爭取不要疊加上去，反而回過頭教訓老百姓，這個政府已徹底的失職、失能，因此不同意民進黨繼續搞大罷免，就要勇敢出來投下不同意票。

蔣萬安說，龍井鄉親去年用選票選給顏寬恒，結果今年就發動大罷免，而且是針對全台灣所有國民黨立委，無差別的大罷免，這是選輸翻桌，這個大家絕對不能接受的是事情，因此要用選票告訴賴清德，我們不同意。

蔣萬安也呼籲民眾支持核三延役公投，讓核三能夠運轉，才能改變政府的能源政策，才不會讓中火燃煤持續增加，讓鄉親用肺發電。並拜託大家8月23日一定要出來投不同意罷免。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法