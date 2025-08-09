核三公投說明會》林子倫：重啟有2大不確定性 風險屏東人承擔違反世代正義

核三重啟公投第二場意見發表會今晚登場，由國民黨立委翁曉玲對決行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫。（中選會提供）

〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投第二場意見發表會今晚登場，由國民黨立委翁曉玲對決行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫。林子倫論述強調，發展多元、分散的再生能源體系，才能提升台灣能源安全；同時提到，重啟核三有安全、成本的不確定性，質疑將核安風險交由屏東人承擔，「Leave 屏東人 behind 」違反永續發展原則與世代正義。

核三重啟公投案將於8月23日舉行，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉?」，年滿18歲的國民皆具有投票權。

林子倫表示，在當前的國際與區域局勢下，台灣能源政策的討論，應該超越擁核或反核的爭議，並從「能源安全」與「能源韌性」的角度切入。對於如何幫助提升台灣能源安全，他認為，應該發展更多元、更分散、更在地、更民主的再生能源體系。

林子倫說，一個大型集中式電廠的能源型態，即使在和平時期都容易受限於輸配電瓶頸或氣候災害，更不用說面對地緣政治風險時會更加脆弱。反之，當導入更多分散式的太陽能、風力、地熱、生質能、小水力、海洋能等在地資源，結合智慧電網與儲能設備，我們的能源系統不但更靈活，還更能應對突發的衝擊，從而真正達成韌性及永續。

在風險方面，林子倫指出，重啟核三有兩大不確定性的風險，第一，是安全的不確定性，台灣位於地震帶，幾位地質系教授已經多次提醒核三廠地址的先天性風險，而身處地緣政治緊張的台灣，在戰爭情境中，核電廠可能遭受攻擊的潛在安全風險也不容忽視。

林子倫續指，第二是成本的不確定性，重啟工程費用龐大且難估算，國際經驗顯示核能電廠經常超支、追加預算，整體成本充滿不確定性。此外，重啟老舊核電廠也要重新評估核子事故損害賠償的保險。以福島核災為例，累計賠償金額超過10兆日元，保險費用將大幅墊高核電成本。最後，核廢料處置的成本也將成為長期的財政包袱。

林子倫說，發展核能還必須面對核廢料留給子孫的道德風險，為了這個世代的繁榮，現在將核廢料的處理成本、風險和責任轉嫁給下一代、轉移給整個台灣社會；特別弔詭的是，本次核三廠的公投，要決定將核安風險交由屏東人來承擔，「leave 屏東人 behind 」是否符合永續發展原則與世代正義。

