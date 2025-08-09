核三延役僅占台灣用電6％ 翁曉玲：救命的電可以不要嗎？

藍委翁曉玲（中）出席核三重啟公投第2場意見發表會。（記者陳逸寬攝）

2025/08/09 19:46

〔記者劉宛琳／台北報導〕核三重啟公投第2場意見發表會今晚登場，正方代表人、國民黨立委翁曉玲發言表示，很多專家都強調台灣不能沒有核電來支持穩定的發電，而即便核三廠延役也只佔台灣發電的6%，但對台灣來講也是救命的電，怎麼能說不要就不要？

翁曉玲表示，核三廠在5月17日已停止運作，現在我們所使用的電力有高達95%都是火力發電，再生能源只是其中一部份。她說，大概除德國外，剩下就只有台灣敢關掉核電廠，但台灣不是德國，德國還有煤礦，再生能源有五、六成，所以德國邁入無核家園有一定的條件，可以保證不缺電，但台灣做得到全國不停電嗎？

請繼續往下閱讀...

翁曉玲指出，蔡英文執政有四、五次的全國大停電，區域停電不計其數，明眼人都知道這些停電絕對不可能是小動物造成的，而是台灣缺電因而跳電；而台灣有高達96%能源都是仰賴進口，萬一發生緊急事故，台灣海峽被封鎖，這些能源進不來台灣的話該怎麼辦？

翁曉玲說，辦理核三延役公投就是希望台灣能源屬於自主和安全的狀態，國際間很多學者專家有都強調，台灣不能沒有核電來支持穩定的發電，而即便是核三廠延役也只佔台灣的6%，但對台灣來講也是救命的電，怎麼能說不要就不要？

翁曉玲強調，重啟核電不只是台灣電力自主或是能源安全的問題，核電也是全世界公認的低碳能源，從淨零碳排的角度來看，核能是最優的選項，對重視健康的民眾來說有很重要的意義，其實核電是唯一一個在發電的過程中不會製造溫室氣體、不會碳排的能源，美國等歐洲國家將核能視為綠能，核能的乾淨程度絕對遠遠超過燃煤和天然氣。

翁曉玲表示，從科學的角度來看，只有乾淨的核能，沒有乾淨的煤。她指出，賴清德任行政院長時曾說，在深澳火力發電廠所使用的煤就是乾淨的煤，這句話違反常識和科學，歪曲事實的說法，石化燃料向來就是高碳排、骯髒的能源，而核電被認為是乾淨能源是無庸置疑的。

翁曉玲表示，賴清德本身是學醫的，因為核電低碳排，對人體造成健康的風險是低的，但民進黨不斷洗腦民眾錯誤觀念，說核電好可怕，只有非核家園才是環保永續進步的價值，但事實上是火力發電所造成的空汙的危害程度，遠遠超過火力發電，即便是再生能源也比想像的多。

翁曉玲說，台灣人的罹癌率是年年攀升，尤其肺癌是21年蟬聯第一，每年死於肺癌的人數是1萬多人，花在肺癌上的支出上就高達400億，罹癌的人口數有五成以上都是所謂的非吸菸人口，女性更是在其中高達九成，空氣汙染絕對跟罹患癌症息息相關，不僅對肺部和呼吸道，還會導致心血管疾病、不孕症、兒童發育遲緩等問題。

翁曉玲說，耶魯大學在2024年所公佈的空氣汙染品質報告也顯示台灣在PM2.5，還有硫化物、碳化物這些環境當中，我們的汙染程度是全世界180個國家裡面倒數十幾名，排名第163名。

翁曉玲表示，這些年來民進黨政府一直對外宣傳說我們減碳有成，但請民進黨政府不要睜眼說瞎話，從各項數據都顯示，非核家園已經變成廢核家園，她不敢奢求台灣可以向英國一樣可以做到無煤家園，但希望台灣真正可以做到減煤少碳，讓民眾可以多吸一點乾淨的空氣。

翁曉玲最後表示，希望大家8月23號能夠出來投下神聖的一票，我們必須要捍衛我們的健康、呼吸空氣的基本權利，投下同意核三廠延役重啟運轉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法