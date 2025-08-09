為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    載滿白米、奶粉、礦泉水！藍高雄議員翻山越嶺 送暖那瑪夏

    2025/08/09 19:23
    立委柯志恩(左)攜手高雄議會國民黨團，將物資送往那瑪夏區公所。（記者葛祐豪翻攝）

    立委柯志恩(左)攜手高雄議會國民黨團，將物資送往那瑪夏區公所。（記者葛祐豪翻攝）

    載送物資的貨車在崎嶇山路前進，遠處的工程人員仍在搶修中。（柯志恩提供）

    載送物資的貨車在崎嶇山路前進，遠處的工程人員仍在搶修中。（柯志恩提供）

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕728豪雨重創高雄山區，多處聯外道路因坍方、土石流而受阻；國民黨高市黨部主委、立委柯志恩今天（9日）攜手議會國民黨團，將物資送往那瑪夏區公所；她也承諾將協助爭取重建經費。

    柯志恩繼日前針對茂林地區災民需求送達物資後，今天團隊再度啟程，與議會國民黨團團隊攜手，準備礦泉水、成人紙尿褲、奶粉、白米、罐頭、衛生紙、泡麵等生活必需品，由服務處主任曹桓榮及市黨部同仁，將滿滿的關懷裝載上車，翻山越嶺送到那瑪夏區公所。

    團隊今天前進山區，沿途可見部分山路仍中斷，工程人員操作重機具搶修，物資車隊在安全人員指引下，小心繞行臨時便道，冒險跨過落石阻隔的路段，才順利抵達那瑪夏。

    那瑪夏區長孔賢傑感謝柯志恩伸出援手，並陳情災後的重建經費問題；對此，柯志恩回應說，重建不只是修復道路，更是讓族人恢復安定的生活，會儘速向中央爭取相關重建經費，並持續追蹤後續進度，確保資源能真正到位。

    柯志恩也特別感謝高雄市議會國民黨團24位議員，捐出一日所得，及立委林德福與國民黨副主席連勝文提供物資挹注。

