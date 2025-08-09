繼盧秀燕訪澳後 嘉義市長黃敏惠也訪日

嘉義市長黃敏惠（中）現身大阪「TAIWAN PLUS」市集。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／大阪9日報導〕文總「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」市集今天在大阪市中之島開市，嘉義市長黃敏惠意外現身會場。她表示，此行是為視察這次參展的嘉義攤位，並為明年舉辦的「2025嘉義市城市博覽會」宣傳，不過她這次行程並沒有官方拜會，台灣中南部在大雨過後忙著救災之際，黃敏惠也是繼台中市長盧秀燕之後出訪的縣市首長。

黃敏惠今天下午前來中之島參觀TAIWAN PLUS 的市集，這次有「嘉義百選」的攤位參展，包括有嘉義聞名的木雕工藝，以及經典雞肉飯、阿里山茶、咖啡與風味小點等8項特色產品。她表示，看到文總影片的介紹，還有親自到現場參觀，感受到這就是台灣的生命力，嘉義一直把握所有的機會和大家做朋友。

黃敏惠是昨天抵達大阪，預定在日本停留3、4天。由於台灣中南部在7月初遭遇丹娜絲颱風及近日的豪雨，各地傳出災情，相關縣市首長都忙著救災，據了解，主辦單位並未邀請縣市首長參加這次在大阪舉辦的活動，深怕影響救災。

對於這次前來大阪視察，黃敏惠被問及「此時出訪是否代表嘉義市的救災工作已經告一段落？」，黃敏惠表示，嘉義市目前正在做風災的後續清理及復原工作，這都需要一段時間，可是看到文總在大阪世博期間舉辦這個活動，原本她也在掙扎能不能來，但目前道路都搶通了，民生的維生系統和電力也都來了，就是因為有大家的協助，所以她才能夠同時分工合作、分進合擊。

她還強調，來到這裡也是在「拚經濟」和「交朋友」，而她的內部同仁也一直不斷地進行後續的去化、清理和復原的階段。

