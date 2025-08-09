為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    罷團宣傳罷游控遭嗆聲 游顥陣營反批對方「碰瓷」

    游顥陣營8日晚間在鹿谷廟口開講宣傳反罷免，與罷團發生口角衝突，警方趕到勸導。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/08/09 18:52

    〔記者張協昇／南投報導〕立委游顥昨（8日）晚在鹿谷祝生廟口開講，到南投支援的雲林「拔釘」罷團志工在廟口夜市宣傳罷游，游顥陣營認為夜市是他們申請集會遊行場地，罷團不能在夜市宣傳，勸阻時爆發口角衝突，罷團指控游顥陣營粗暴干預和平理性的公民行動，游顥陣營則反指罷團動員外地人進入南投製造衝突；最後警方到場勸導，結束紛爭。

    南投「去游除垢」罷團指出，雲林「拔釘」罷團志工昨晚到鹿谷祝生廟夜市靜默舉牌宣傳罷游，遭到游顥陣營大隊人馬靠近騷擾、刻意阻礙志工行動。一名路過民眾看不過去，聲援罷團志工，不料引來游顥陣營媒體主任陳妍馨以傲慢嘴臉嗆聲。

    「去游除垢」罷團指出，志工只是靜默表達訴求，聲援民眾也只是行使言論自由，卻換來挑釁與打壓，顯示游顥陣營缺乏最基本的尊重與民主素養，倘若讓這樣的政治人物繼續留在國會，恐怕將有更多民眾在公共事務上被壓制。

    游顥陣營反駁說，夜市是他們合法申請集會遊行場地之一，媒體主任陳妍馨好言勸阻罷團不能在夜市宣傳，未料有民眾朝他們丟宣傳品，嗆聲「兇什麼」，才引發口角衝突。民進黨中央下達動員令，由縣黨部主委陳玉鈴主導動員外地人大量進入南投，安排助理「碰瓷」製造爭議，希望大家團結反惡罷。

