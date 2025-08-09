蔣萬安成立青年局滿1年 被批職涯諮詢追蹤不力、預算執行率低

台北市青年局去年掛牌成立。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後兌現政見成立青年局，為協助青年職涯發展，去年7月起將就業服務處台北青年職涯發展中心業務移撥至該局。不過，審計報告卻指出，青年局辦理職涯發展評估個案後續追蹤與關懷服務，有逾期追蹤、聯繫未果即無續處做為等缺失；另去年辦理交通運具補助計畫成效也未如預期。此外，青年局辦理青年國際交流，但遲未修正完成青年留學生就學貸款補助辦法。

青年局回應，所提供的職涯諮詢服務，於諮詢後持續提供追蹤關懷服務，因部分民眾後續聯繫未果，致不利追蹤管考，已檢討並優化相關流程；交通運具補助部分為勞動局移交，青年局首年對業務較陌生，執行率較低，今年檢討後目前執行率逾7成，預估10月補助提前用罄。留學貸款法規修正部分，相關程序較為繁複，目前已推進至後段，預計近期可完成。

審計報告指出，台北青年職涯發展中心去年移撥青年局，辦理追加預算732萬元；另為鼓勵15至30歲青年接受職前準備服務，匡列1100萬預算，推動交通運具補助計畫，提供設籍北市青年價值1200元交通運具補助或每月5千元實習津貼。

不過，經查對於青年諮詢服務個案有逾規定三個月期限才開始進行服務個案後續追蹤與關懷服務，或追蹤聯繫個案未果，無續處作為，無法確保服務對象能及時、持續獲得服務；或辦理個案追蹤服務工作後，未依規定註明為「追蹤關懷」案件，或未載明追蹤日期、結果，影響服務紀錄完整性，不利於案件後續追蹤管制考核。

交通運具計畫補助，實際受理僅占原預估人次32%，且通過審查者還有1成7未依規定親領補助金，實際執行數僅140萬，執行率約27%。而領取實習津貼者454人中，僅有114人曾同時申請交通運具補助金，約占25％，顯示部分青年未掌握政府相關補助資源。

報告也點出，青年局提高留學貸款額度，但截至目前因尚未完成相關法制程序，仍無法落實推動留學貸款申貸額度提高政策。

