印度泰米爾納德邦學生表揚 我駐清奈代表為使領館唯一獲邀致詞

外交部駐印度清奈辦事處處長許書智9日應邀出席印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）政府舉辦的州立學校優秀學生表揚典禮，且是唯一受邀並致詞的使領館代表，凸顯我國在南印度教育合作深化與影響力。（駐清奈辦事處提供）

2025/08/09 18:43

〔記者方瑋立／台北報導〕今年為台印互設代表處30週年，外交部駐印度清奈辦事處今（9）日應邀出席印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）政府舉辦的州立學校優秀學生表揚典禮，更是唯一受邀並致詞的使領館代表，凸顯我國在南印度教育合作的深化與影響力。處長許書智致詞時強調，台灣不僅重視與印度全方位交流，更以實際行動深化與泰州的夥伴關係，透過全額獎學金支持優秀學子赴台深造，培養連結兩地的新世代力量。

表揚典禮規模盛大，上千人參與，901名邦立學校學生獲錄取至印度理工學院甘地訥格爾分校等名校。州長史達林（M.K. Stalin）、副州長烏達亞尼蒂．史達林（Udhayanidhi Stalin）、教育廳長、學校教育廳長、衛生與家庭福利廳長、宗教與慈善捐助廳長及清奈市長等高層官員均出席。州長並在會中宣布新教育政策，主張雙語教育、全人發展與國際接軌，副州長則肯定學生成就是推動教育公平的成果。

許書智指出，過去3年，台灣已提供6名泰州優秀學生赴台獎學金，分別為2023年2名、2024年3名、2025年1名，泰州政府對此表達高度感謝。他形容這些學生是「新時代的年輕大使」，並勉勵他們「持續追夢、勇往直前」，讓台印雙方的教育與青年交流成果更加豐碩。他強調，教育是促進人民連結與建立互信的關鍵，台灣將持續以專業與友誼深化合作，拓展更多機會造福兩地青年。

許書智強調，身為唯一受邀並致詞的外國使節，他感到深切榮幸，這不僅是對我國教育合作努力的肯定，更是台灣在國際舞台展現軟實力的具體例證。我國將持續以教育為橋梁，強化與印度的互動，為區域和平與繁榮培養更多優秀人才。

